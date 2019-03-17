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Погода на неделе: Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом

18.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 19 марта, под влиянием атмосферных фронтов ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью в отдельных районах возможен слабый туман. Днем местами по стране ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, днем - 5-11 градусов тепла.

В среду, 20 марта, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.

В четверг, 21 марта, система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет новую порцию влажного воздуха. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 4-11 градусов тепла.

В пятницу, 22 марта, под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - 5-12 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.
 
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