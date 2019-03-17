17-летний лицеист из Лиды подсмотрел данные чужой банковской карточки и в течении трех месяцев совершал с их помощью интернет-покупки





Чужое взять — свое потерять. Наверняка не знал этой поговорки 17-летний учащийся одного из лицеев Лиды, когда решил совершить преступление, а именно хищение путем использования компьютерной техники. Начнем историю с самого начала.

Летом прошлого года житель Лиды Т. проходил практику на стройке в Вороново. Случайно в служебном помещении заметил банковскую карточку жителя райцентра, который работал там же, и решил сохранить себе реквизиты карточки. К сожалению клиент банка не принял соответствующих мер для тому, чтобы обеспечить безопасность пользования своей карточкой, а именно: оставил карточку без присмотра, не отключил возможность совершения интернет-платежей (хотя сам ими не пользовался), не подключил SMS-информирование и своевременно не контролировал баланс карточки.

Этим и воспользовался лицеист, который в течение трех месяцев с июня по август систематически использовал реквизиты карточки для оплаты покупок на одном из популярных сайтов по продаже китайских товаров. Чтобы оставаться незамеченным, покупки совершались на незначительные суммы — от 2 до 5 рублей. Таким образом в Лиду были отправлены несколько наушников, часы, павэрбанк и другая мелочь, а всего 22 заказы на общую сумму 70 белорусских рублей.

Только в октябре владелец банковской карточки случайно заметил факт краж и обратился в Вороновский РОВД, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.2 арт.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица.

К раскрытию преступления подключились оперативники из отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий областного УВД, для которых не стало трудом получить и проанализировать финансовую и техническую информацию от службы безопасности сайта и установить личность преступника.

Уголовная ответственность за хищение путем использования компьютерной техники, в том числе с использованием банковских карт и их реквизитов, возникает вне зависимости от суммы причиненного ущерба, при этом под арт.212 УК подпадают лица с 14-летнего возраста. Ответственность за такое преступление может составить 7 лет лишения свободы, а если ущерб достигла крупного и особо крупного размера — до 10 и 12 лет соответственно. Безопасность пользования банковскими карточками во многом зависит от действий непосредственно клиента банка и советует никому не передавать карточку и ее реквизиты, пользоваться услугами банка для повышения безопасности (запрет платежей в интернете или отдельных странах, лимиты, ЗD-Secure, SMS- информирование), а для платежей в сети использовать специальные карточки с отдельным счетом.

Как сообщил следователь Вороновского РОСК Дмитрий Кавальчис, в ходе следствия по уголовному делу вина Т. была полностью доказана, с учетом погашения причиненного материального ущерба, действующего раскаяния, содеянное следствию и характеристики личности прокурором района было принято решение о прекращении производства по уголовному делу и освобождении лица от уголовной ответственности с применением мер административного взыскания в виде штрафа в размере 20 базовых величин.

Таким образом, вместо того, чтобы получить «на халяву» несколько китайских мелочей, пришлось заплатить намного больше. Надеемся, что такая наука запомнится парню на всю жизнь и будет ярким негативным примером для других, сообщает УВД Гродненского облисполкома .