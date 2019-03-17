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В Смолевичах в порядке эксперимента возведут жилой дом с господдержкой для стоящих на учете нуждающихся в Минске

18.03.2019 17:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

"Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, направляться на строительство квартир в этом доме будут граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.

"Снятие с учета нуждающихся в Минске будет производиться после оформления прав на построенное жилье", - продолжили там.

В пресс-службе также сообщили, что строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства - КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах...
 
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