В Смолевичах в порядке эксперимента возведут жилой дом с господдержкой для стоящих на учете нуждающихся в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

"Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, направляться на строительство квартир в этом доме будут граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.

"Снятие с учета нуждающихся в Минске будет производиться после оформления прав на построенное жилье", - продолжили там.

В пресс-службе также сообщили, что строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства - КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома".