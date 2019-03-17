Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности страны "О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь", сообщила пресс-служба главы государства в понедельник

"В Концепции отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств - манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие", - отметили в пресс-службе.

Там обратили внимание, что документ обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной безопасности, выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности, консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере, способствует целенаправленной интеграции Беларуси в системы обеспечения международной информационной безопасности на основе национальных приоритетов.

В пресс-службе подчеркнули, что Концепция исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире, основывается на соглашениях о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ, государств-членов ОДКБ, двусторонних соглашениях и иных обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

По своей сути, продолжили в пресс-службе, Концепция представляет собой современный политический акт, нацеленный на всеобъемлющее развитие Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. "Особо подчеркивается, что безопасность информационной сферы обеспечивается в первую очередь именно через ее развитие", - добавили там.

"Особенно важно, что Беларусь позиционируется как миролюбивое государство, которое рассчитывает на цивилизованное решение всех вопросов глобальной и региональной безопасности, неуклонное и эффективное развитие человеческого потенциала. Концепция ориентирована на вовлечение в обеспечение информационной безопасности всех государственных органов и организаций, гражданского общества, бизнеса, представителей научного, образовательного и культурного сообщества", - продолжили в пресс-службе.

По ее информации, содержание документа предназначено вниманию государственных органов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений. Государственным органам поручено руководствоваться положениями Концепции в практической деятельности. Результаты ее реализации должны отражаться в ежегодном докладе президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.