ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 0,9%

18.03.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в январе-феврале 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br17,8 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В структуре основных видов экономической деятельности прирост объемов производства по итогам января-февраля составил: в горнодобывающей промышленности - 3,1%, в обрабатывающей промышленности – 1,1%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - - 1,1%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – сократился на 0,2%.

В 2018 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил Br110,1 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 5,7%.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в январе-феврале 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br17,8 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны имена представителей Беларуси на «Славянском базаре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика