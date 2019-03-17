Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 0,9%

В Беларуси в январе-феврале 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br17,8 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В структуре основных видов экономической деятельности прирост объемов производства по итогам января-февраля составил: в горнодобывающей промышленности - 3,1%, в обрабатывающей промышленности – 1,1%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - - 1,1%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – сократился на 0,2%.

В 2018 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил Br110,1 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 5,7%.