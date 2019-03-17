Женская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к квалификации плей-офф ЧМ-2019

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Последний раз дружина собиралась еще осенью, когда успешно преодолела первый этап отбора к континентальному первенству. Главный тренер Гомеля, а по совместительству рулевой белорусской женской сборной Томаш Чатер вызвал в команду 16 гандболисток.

Недельный тренировочный процесс будет проходить в спорткомплексе «Уручье». Итогом непродолжительной работы станут спарринги с украинской командой, которые пройдут в пятницу и субботу.





Томаш Чатер, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Могу сказать, что хороший, достойный соперник, что можешь попробовать какие-то вещи новые. Им тоже хорошо, что близко здесь. мы пытались идти на какие-то турниры, но пока было все занято, поэтому согласились со сборной Украины.

Напомним, на втором этапе отбора белоруски сыграют с сборной Норвегии. Первый матч пройдет 31 мая в Бресте.