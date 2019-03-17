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Женская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к квалификации плей-офф ЧМ-2019
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний раз дружина собиралась еще осенью, когда успешно преодолела первый этап отбора к континентальному первенству. Главный тренер Гомеля, а по совместительству рулевой белорусской женской сборной Томаш Чатер вызвал в команду 16 гандболисток.
Недельный тренировочный процесс будет проходить в спорткомплексе «Уручье». Итогом непродолжительной работы станут спарринги с украинской командой, которые пройдут в пятницу и субботу.
Томаш Чатер, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Напомним, на втором этапе отбора белоруски сыграют с сборной Норвегии. Первый матч пройдет 31 мая в Бресте.
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в...
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