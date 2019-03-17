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Определены места проведения ярмарок по продаже цветов к дню «Радуница»
18.03.2019 19:53 — Разное | Виртуальный Брест
Ярмарки по продаже искусственных цветов к дню «Радуница» в городе Бресте пройдут на следующих площадках:
Организатор ярмарки государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок», тел. 20 93 47, 20 93 49
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Ярмарки по продаже искусственных цветов к дню «Радуница» в городе Бресте пройдут на следующих площадках: на участке ул. Куйбышева от ул. Мицкевича до ул....
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