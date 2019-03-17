ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определены места проведения ярмарок по продаже цветов к дню «Радуница»

18.03.2019 19:53 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ярмарки по продаже искусственных цветов к дню «Радуница» в городе Бресте пройдут на следующих площадках:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64446.php

Определены места проведения ярмарок по продаже цветов к дню «Радуница»

  • на участке ул. Куйбышева от ул. Мицкевича до ул. Пушкинской с 22 марта по 7 мая 2019г. с 10.00 до 18.00 часов;
  • на площадке по пер. Городской, напротив входа на кладбище «Плоска» (новое захоронение — вторая очередь) с 30 по 7 мая 2019г. с 10.00 до 18.00 часов;
  • площадке по ул. Городской, пересечение с ул. Серафима Саровского (со стороны церкви) с 30 по 7 мая 2019г. с 10.00 до 18.00 часов;
  • на площадке по ул. Городской, пересечение с ул. Гагарина, вблизи входа на кладбище «Плоска» (старое захоронение-первая очередь) с 30 по 7 мая 2019г. с 10.00 до 18.00 часов;
  • на площадке по ул. Московская, 332 (вблизи рынка ЗАО «Юнифуд») с 2 апреля по 7 мая 2019 г. с 10.00 до 18.00 часов.

Организатор ярмарки государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок», тел. 20 93 47, 20 93 49

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ярмарки по продаже искусственных цветов к дню «Радуница» в городе Бресте пройдут на следующих площадках: на участке ул. Куйбышева от ул. Мицкевича до ул....
 
Новости дня
Новости разные
 
Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика