ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка предоставила "обнажёнку" взамен на айфон... И другие примеры как "разводят" граждан

18.03.2019 19:53 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В последнее время интернет стал мощным орудием для распространения различных преступлений. Злоумышленники втираются в доверие к человеку, находят рычаги давления, с помощью которых можно управлять жертвой, и совершают свои противоправные действия. О случаях вымогательства и мошенничества в Брестской области рассказал начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных имущественных преступлений против собственности УУР КМ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Христюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64444.php

Девушка предоставила "обнажёнку" взамен на айфон... И другие примеры как "разводят" граждан

Одним из ярких примеров вымогательства в интернете может послужить недавний случай в Березе. Девушке в социальной сети «Вконтакте» неизвестный пользователь написал о том, что та может получить бесплатно айфон, но взамен потребовал обнаженные фотографии. Жертва поверила преступнику и отправила запрашиваемое. После получения материалов личного характера злоумышленник потребовал заплатить деньги, если девушка не хочет, чтобы информация распространилась по всему интернету. Доверившись незнакомцу, девушка не подозревала, что попала в хитрую ловушку преступника.

По сравнению с прошлым годом рост преступлений повысился. Так, за весь 2018 год в Брестской области произошло 12 случаев вымогательств, а только за неполных три месяца 2019 года их совершено семь, шесть из которых – посредством сети интернет. К слову, за 2018 год установлено два таких вымогательства.

Участились случаи, когда преступники требуют передать деньги под угрозой распространения сведений, которые люди желают сохранить в тайне. Например, в Ганцевичском районе, злоумышленник из корыстной заинтересованности, с использованием интернета, нарушая систему защиты, неправомерно завладел реквизитами и осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе. Получив доступ к личной странице, на которой хранилась информация в виде скрытых от общего доступа фотографий и переписки с другими пользователями, преступник требовал перечисления денежных средств на электронный кошелек под угрозой распространения сведений об интимной жизни.

Многие готовы распрощаться с крупными суммами денег, чтобы не произошла утечка личной информации. И это далеко не единичный случай. Злоумышленники разными способами получают фотографии или видеоролики жертвы с содержанием интимного характера, после получения которых угрожают разослать информацию близким, друзьям и знакомым, если не получат определенную сумму денег.

Количество преступлений, совершаемых в интернете, растет. За 2 месяца 15 дней 2018 года было установлено 82 мошенничества, за аналогичных период 2019 – 127. В связи с тем, что интернет-пространство окутывает весь мир, затруднительно установить преступников, ведь злоумышленник может находиться даже в другой стране. Так, женщина 1947 г.р. познакомилась в интернете в 2018 году с мужчиной, представившимся полковником армии США, который проходит военную службу в Афганистане. Для того, чтобы он смог приехать на день рождения к женщине, нужно было отправить на электронную почту так называемого Министерства обороны США письмо с просьбой отпустить его. Ей ответили, что для получения отпуска необходимо перевести денежные средства в размере 1500 евро. С этой же почты позже приходили сообщения, что воздыхатель проходит лечение в военном госпитале в Мадриде (Испания) и надо оплатить лечение в сумме 750 евро. Женщина периодически переводила деньги, не задумываясь о том, что общается с мошенником. И только потом, когда деньги вновь пытались выманить обманным путем, женщина обратилась в милицию.

Продажа автомобиля и автозапчастей по низкой цене, вымышленный предлог оказания материальной помощи больному человеку, путевки на отдых по большой скидке, неожиданный выигрыш дорогостоящих товаров – эти и другие уловки активно используют в интернете преступники.

Часто с целью совершения мошенничества они регистрируются в социальных сетях, чтобы продать товары по скидке. Путем обмана и злоупотребления доверием получают деньги за товар, не намереваясь в дальнейшем исполнять обязанности по его передаче.

Стоит отметить, что сейчас стали распространены случаи взлома персональных страниц в социальных сетях, когда от имени человека всем контактам приходит сообщение с просьбой предоставить реквизиты банковской платежной карточки. Злоумышленники спрашивают, какому банку принадлежит карточка, и под разными предлогами пытаются узнать необходимую информацию для получения несанкционированного доступа к карте.

«Мы обращаемся к гражданам, чтобы они не теряли бдительности в социальных сетях, потому как все больше преступлений совершаются с использованием глобальной компьютерной сети интернет. Вступление в переписку с незнакомыми людьми, требующими под различными предлогами материалы интимного характера, чревато их последующим распространением. Любую личную информацию следует хранить на носителях, к которым нет доступа посторонним лицам. Если информация находится в учетных записях социальных сетей, есть риск распространения данных сведений, так как они подвержены взлому. В социальных сетях стоит также осторожно относиться и к сомнительным сообщениям от друга или знакомого с просьбой сообщить реквизиты банковской платежной карты. Скорее всего, за этим стоят мошенники», – комментирует начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных имущественных преступлений против собственности УУР КМ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Христюк.

Поверив, что незнакомый человек хочет бескорыстно отдать телефон или другие ценности, что удача наконец-то улыбнулась и бриллиантовые часы действительно бесплатно достались вам после участия в непонятном розыгрыше, вы подвергаете себя опасности попасть в руки к мошеннику. Сотрудники милиции активно борются с преступностью в интернете, но немалая ответственность лежит и на самих гражданах, которые должны оставаться бдительными. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Янина Капуза.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В последнее время интернет стал мощным орудием для распространения различных преступлений. Злоумышленники втираются в доверие к человеку, находят рычаги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика