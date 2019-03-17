В последнее время интернет стал мощным орудием для распространения различных преступлений. Злоумышленники втираются в доверие к человеку, находят рычаги давления, с помощью которых можно управлять жертвой, и совершают свои противоправные действия. О случаях вымогательства и мошенничества в Брестской области рассказал начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных имущественных преступлений против собственности УУР КМ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Христюк.



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Одним из ярких примеров вымогательства в интернете может послужить недавний случай в Березе. Девушке в социальной сети «Вконтакте» неизвестный пользователь написал о том, что та может получить бесплатно айфон, но взамен потребовал обнаженные фотографии. Жертва поверила преступнику и отправила запрашиваемое. После получения материалов личного характера злоумышленник потребовал заплатить деньги, если девушка не хочет, чтобы информация распространилась по всему интернету. Доверившись незнакомцу, девушка не подозревала, что попала в хитрую ловушку преступника.

По сравнению с прошлым годом рост преступлений повысился. Так, за весь 2018 год в Брестской области произошло 12 случаев вымогательств, а только за неполных три месяца 2019 года их совершено семь, шесть из которых – посредством сети интернет. К слову, за 2018 год установлено два таких вымогательства.

Участились случаи, когда преступники требуют передать деньги под угрозой распространения сведений, которые люди желают сохранить в тайне. Например, в Ганцевичском районе, злоумышленник из корыстной заинтересованности, с использованием интернета, нарушая систему защиты, неправомерно завладел реквизитами и осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе. Получив доступ к личной странице, на которой хранилась информация в виде скрытых от общего доступа фотографий и переписки с другими пользователями, преступник требовал перечисления денежных средств на электронный кошелек под угрозой распространения сведений об интимной жизни.

Многие готовы распрощаться с крупными суммами денег, чтобы не произошла утечка личной информации. И это далеко не единичный случай. Злоумышленники разными способами получают фотографии или видеоролики жертвы с содержанием интимного характера, после получения которых угрожают разослать информацию близким, друзьям и знакомым, если не получат определенную сумму денег.

Количество преступлений, совершаемых в интернете, растет. За 2 месяца 15 дней 2018 года было установлено 82 мошенничества, за аналогичных период 2019 – 127. В связи с тем, что интернет-пространство окутывает весь мир, затруднительно установить преступников, ведь злоумышленник может находиться даже в другой стране. Так, женщина 1947 г.р. познакомилась в интернете в 2018 году с мужчиной, представившимся полковником армии США, который проходит военную службу в Афганистане. Для того, чтобы он смог приехать на день рождения к женщине, нужно было отправить на электронную почту так называемого Министерства обороны США письмо с просьбой отпустить его. Ей ответили, что для получения отпуска необходимо перевести денежные средства в размере 1500 евро. С этой же почты позже приходили сообщения, что воздыхатель проходит лечение в военном госпитале в Мадриде (Испания) и надо оплатить лечение в сумме 750 евро. Женщина периодически переводила деньги, не задумываясь о том, что общается с мошенником. И только потом, когда деньги вновь пытались выманить обманным путем, женщина обратилась в милицию.

Продажа автомобиля и автозапчастей по низкой цене, вымышленный предлог оказания материальной помощи больному человеку, путевки на отдых по большой скидке, неожиданный выигрыш дорогостоящих товаров – эти и другие уловки активно используют в интернете преступники.

Часто с целью совершения мошенничества они регистрируются в социальных сетях, чтобы продать товары по скидке. Путем обмана и злоупотребления доверием получают деньги за товар, не намереваясь в дальнейшем исполнять обязанности по его передаче.

Стоит отметить, что сейчас стали распространены случаи взлома персональных страниц в социальных сетях, когда от имени человека всем контактам приходит сообщение с просьбой предоставить реквизиты банковской платежной карточки. Злоумышленники спрашивают, какому банку принадлежит карточка, и под разными предлогами пытаются узнать необходимую информацию для получения несанкционированного доступа к карте.

«Мы обращаемся к гражданам, чтобы они не теряли бдительности в социальных сетях, потому как все больше преступлений совершаются с использованием глобальной компьютерной сети интернет. Вступление в переписку с незнакомыми людьми, требующими под различными предлогами материалы интимного характера, чревато их последующим распространением. Любую личную информацию следует хранить на носителях, к которым нет доступа посторонним лицам. Если информация находится в учетных записях социальных сетей, есть риск распространения данных сведений, так как они подвержены взлому. В социальных сетях стоит также осторожно относиться и к сомнительным сообщениям от друга или знакомого с просьбой сообщить реквизиты банковской платежной карты. Скорее всего, за этим стоят мошенники», – комментирует начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных имущественных преступлений против собственности УУР КМ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Христюк.

Поверив, что незнакомый человек хочет бескорыстно отдать телефон или другие ценности, что удача наконец-то улыбнулась и бриллиантовые часы действительно бесплатно достались вам после участия в непонятном розыгрыше, вы подвергаете себя опасности попасть в руки к мошеннику. Сотрудники милиции активно борются с преступностью в интернете, но немалая ответственность лежит и на самих гражданах, которые должны оставаться бдительными. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Янина Капуза.