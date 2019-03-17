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Строительство нового детского сада в Пинске планируется завершить в июне

18.03.2019 19:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске до конца первого полугодия планируется завершить строительство трехэтажного детского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Евгений Мендель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64443.php

Строительство нового детского сада в Пинске планируется завершить в июне

Объект возводится в строящемся микрорайоне Радужный, где пока нет дошкольных учреждений образования. "Сейчас полным ходом ведутся отделочные работы. Сад планируется ввести в строй в июне, в июле-августе ожидается его открытие", - отметил Евгений Мендель. Финансируются работы из областного бюджета.

Новый детский сад рассчитан на 240 мест. В здании разместятся 13 групп. Первый этаж будет отведен для малышей в возрасте от двух до трех лет, второй и третий уровни - для дошкольников старше трех лет. В распоряжении воспитанников будут бассейн, спортивный зал, музыкальный класс, на территории установят крытые прогулочные веранды, игровые и спортивные площадки.

"По соседству с Радужным располагается микрорайон Луги, в котором насчитывается четыре детских сада. Ввод нового объекта позволит в значительной степени решить проблему шаговой доступности мест в дошкольных учреждениях", - сказал начальник отдела по образованию. Он добавил, что в перспективе планируется строительство детского сада еще в одном новом микрорайоне - Жемчужном.

В Брестской области к началу нового учебного года откроются четыре учреждения образования. Помимо Пинска детский сад на 240 мест введут в эксплуатацию в Барановичах. Строительство еще двух объектов завершается в Бресте - школы с блоком начальных классов на 1480 мест и детского сада - начальной школы на 471 место.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Пинске до конца первого полугодия планируется завершить строительство трехэтажного детского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по...
 
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