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В Пружанах в ходе преследования был задержан пьяный водитель

18.03.2019 19:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 марта 2019 года в г.Пружаны Брестской области сотрудники ОГАИ Пружанского РОВД осуществляли надзор за дорожным движением. Около 00:11 часов их внимание привлек автомобиль марки "Фольксваген Пассат", который выехав на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю, движущемуся по главной дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64441.php

В Пружанах в ходе преследования был задержан пьяный водитель

Сотрудники тут же отреагировали на данный факт и подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование и ускорился, пытаясь скрыться от инспекторов. Началось преследование. С включенными маячками красного и синего цвета и через СГУ неоднократно подавались требования об остановке, но водитель игнорировал, "виляя " по улицам города. Заехав в тупик на ул.Урбановича, водитель выскочил из автомобиля и направился в сторону гаражей, пытаясь убежать, где в ходе преследования и был задержан сотрудниками ГАИ. Нарушителем оказался 29-летний житель г.п.Шерешево Пружанского района.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт состояния алкогольного опьянения – 2,4 промилле в выдыхаемом воздухе. Водитель от управления отстранен, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.1 ст.18.16, ч.3 ст.18.21 КоАП Республики Беларусь.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения, так как приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

Пьяный автомобилист, управляющий транспортным средством, средством повышенной опасности – это преступник, который должен нести ответственность за подобные преступления и обязан понести соответствующее наказание. Выпившему водителю могут назначить штраф, изъять водительские права, присудить арест, исправительные работы или лишить свободы – все зависит от тяжести дорожно-транспортного происшествия. Политика государства в борьбе с пьянством за рулем жесткая, и это правильно, ведь на кону – жизни и здоровье людей. Поскольку гибнут не только те, кто пренебрегает правилами дорожного движения, но и люди, которых они “забирают” с собой.

 
 
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  16 марта 2019 года в г.Пружаны Брестской области сотрудники ОГАИ Пружанского РОВД осуществляли надзор за дорожным движением. Около 00:11 часов их внимание привлек...
 
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