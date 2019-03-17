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Официально: Лукашенко подписал концепцию информационной безопасности

18.03.2019 18:31 — Разное | KYKY  
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Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», пишет TUT.by. Теперь оно будет применяться на практике: ему будут следовать госорганы и другие организации. И каждый год докладывать президенту о состоянии национальной безопасности и о том, как ее укрепляют.

О концепции

Как говорят в пресс-службе, в концепции учли все замечания и предложения членов Совета безопасности. Они озвучили их на заседании 12 марта в процессе рассмотрения проекта. 

В документе речь идет о том, чтобы усилить подготовку кадров в области обеспечения информационной безопасности. Он предписывает использовать мировые рейтинги для ее оценки, а также защищать коммерческую, профессиональную, банковскую тайны. Все госорганы и другие организации обязательно должны реагировать на риски в информационной сфере.

Основа концепции – геополитические интересы Беларуси. Она базируется на обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

Заявлено, что документ создает основу для того, чтобы улучшать деятельность по укреплению информационной безопасности. Он якобы повысит эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере.

Вызовами и угрозами инфосреды концепция определяет следующее: 

•    манипулирование массовым сознанием, 
•    дискредитация идеалов и ценностей, 
•    размывание национального суверенитета, 
•    неустойчивость информационной инфраструктуры и другие.

Пресс-служба Лукашенко поясняет: концепция – современный политический акт. По планам она поспособствует развитию Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. Она предназначается для государственных органов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений.

Напомним, что 12 марта в Telegram-канале «Паца-Ваца» появился «слитый» документ – о «наиболее вероятных источниках угроз кибербезопасности» в Беларуси. Редакция KYKY подробно проанализировала его: ознакомиться с ним можно по ссылке. Прочитайте, почему он так похож на «нейтралитет с привкусом русского мира».

 
 
Ссылка на источник 36
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Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», пишет TUT.by. Теперь оно будет применяться на практике: ему...
 
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