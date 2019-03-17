Официально: Лукашенко подписал концепцию информационной безопасности

Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», пишет TUT.by. Теперь оно будет применяться на практике: ему будут следовать госорганы и другие организации. И каждый год докладывать президенту о состоянии национальной безопасности и о том, как ее укрепляют.

О концепции

Как говорят в пресс-службе, в концепции учли все замечания и предложения членов Совета безопасности. Они озвучили их на заседании 12 марта в процессе рассмотрения проекта.

В документе речь идет о том, чтобы усилить подготовку кадров в области обеспечения информационной безопасности. Он предписывает использовать мировые рейтинги для ее оценки, а также защищать коммерческую, профессиональную, банковскую тайны. Все госорганы и другие организации обязательно должны реагировать на риски в информационной сфере.

Основа концепции – геополитические интересы Беларуси. Она базируется на обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

Заявлено, что документ создает основу для того, чтобы улучшать деятельность по укреплению информационной безопасности. Он якобы повысит эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере.

Вызовами и угрозами инфосреды концепция определяет следующее:

• манипулирование массовым сознанием,

• дискредитация идеалов и ценностей,

• размывание национального суверенитета,

• неустойчивость информационной инфраструктуры и другие.



Пресс-служба Лукашенко поясняет: концепция – современный политический акт. По планам она поспособствует развитию Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. Она предназначается для государственных органов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений.



Напомним, что 12 марта в Telegram-канале «Паца-Ваца» появился «слитый» документ – о «наиболее вероятных источниках угроз кибербезопасности» в Беларуси. Редакция KYKY подробно проанализировала его: ознакомиться с ним можно по ссылке . Прочитайте, почему он так похож на «нейтралитет с привкусом русского мира».