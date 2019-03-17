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Официально: Лукашенко подписал концепцию информационной безопасности
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Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь»,
О концепции
Как говорят в пресс-службе, в концепции учли все замечания и предложения членов Совета безопасности. Они озвучили их на заседании 12 марта в процессе рассмотрения проекта.
В документе речь идет о том, чтобы усилить подготовку кадров в области обеспечения информационной безопасности. Он предписывает использовать мировые рейтинги для ее оценки, а также защищать коммерческую, профессиональную, банковскую тайны. Все госорганы и другие организации обязательно должны реагировать на риски в информационной сфере.
Основа концепции – геополитические интересы Беларуси. Она базируется на обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.
Заявлено, что документ создает основу для того, чтобы улучшать деятельность по укреплению информационной безопасности. Он якобы повысит эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере.
Вызовами и угрозами инфосреды концепция определяет следующее:
• манипулирование массовым сознанием,
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Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», пишет TUT.by. Теперь оно будет применяться на практике: ему...
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