Работники создали новое обращение, в котором просят «защитить от незаконного давления со стороны нанимателей». Представители «Минсктранса» отрицают факты давления.





«К некоторым работникам, подписавшим обращение, со стороны отдельных должностных лиц ГП "Минсктранс" применяются меры психологического воздействия (угроза непродления контрактов, выселения из общежитий и т.д.), с требованиями отказаться от подписей в обращении, и молчать на запланированных собраниях по рассмотрению обращения. В результате преследования за критику, особенно в Троллейбусном парке №3, определенное количество заявителей уже вынуждены отказаться от требований и своих подписей в обращении» - говорится в тексте петиции.





Член профсоюза РЭП Валентин Рябченко, бывший работник троллейбусного парка № 3, рассказал, как ему удалось отстоять свои права, работая в «Минсктрансе»:





— Проблемы в филиалах Минсктранса касаются не только водителей. Наниматель экономит на безопасности людей, которые там работают, и тем самым подвергает опасности и их, и пассажиров. Я работал сварщиком, и мне недоплатили за переработки. Всё оформлялось без приказа. Обещали заплатить потом, но добиться выплат удалось только после проверки Департамента государственной инспекции труда и большого количества обращений в разные органы. В моём случае огласка в СМИ и обращения в Департамент дали результат. Нанимателю пришлось признать нарушения и выплатить. Кроме того, были многочисленные нарушения условий труда и безопасности, на которые я также жаловался.









«Надеюсь, водители не откажутся от подписей под петицией»





— Отстаивать интересы мне помогал независимый профсоюз РЭП, в то время как комиссия по трудовым спорам и профком прогосударственного профсоюза на работе, которые должны были защищать мои права, встали на сторону нанимателя.





— Надо не бояться отстаивать свои права: включайте диктофон, опубличивайте факты давления. Только так можно добиться справедливости. Я очень надеюсь, что водители, на которых сейчас давят в филиалах «Минсктранс», не откажутся от своих подписей под петицией, а наоборот, сплотятся и будут бороться. Победить систему можно - важно не сдаваться.





Правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков рассказал, что в РЭП ранее обратились несколько работников филиалов «Минсктранс»:





— Водители рассказывают, что работают более 12 часов, и переработки не фиксируются, не выдают дни отдыха, которые положены по календарю. Это однозначное нарушение трудовых прав. И мы, защищая своего члена, обращались и к руководству троллейбусного парка №2, и в Министерство труда и соцзащиты. Ни наниматель, ни компетентные органы пока не предприняли никаких действий. Мы будем продолжать добиваться соблюдения трудовых норм.





«Штрафовали водителей за состояние троллейбусов»





— Нам поступала информация, что после запуска петиции в один из парков приехала транспортная милиция и ГАИ. Оштрафовали присутствовавших водителей за немытые лобовые стёкла. Хотя за это несет ответственность начальник колонны. Мы расцениваем это как давление. Кроме того, водителей вызывают на личные беседы. В частности с одним из обратившихся мы ходили на встречу с заместителем начальника по эксплуатации. Меня на эту встречу не допустили. Мы предполагаем, что целью беседы было заставить работника придерживаться позиции нанимателя и на планирующемся собрании отказаться от подписи под петицией. Право подавать обращения закреплено в Конституции. Никто не имеет права оказывать такого рода давление, - комментирует Юрий Беляков.





— По словам водителей, транспорт выходит на линию без фактической проверки - они сами себя допускают. В тексте петиции они также ссылаются на небезопасность транспорта. Это проблемы не только водителей и сотрудников «Минсктранса». Это касается и пассажиров — в их интересах поддержать водителей и отстоять безопасный транспорт. Это дело сейчас набирает резонанс, и профсоюз РЭП готов защитить права обратившихся к нам работников «Минсктранса».







