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Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле

18.03.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле. 7 сентября 2017-го там обрушилась часть зрительских трибун.


 Фото УСК по Минской области


Пострадали шесть человек — двое детей и четверо взрослых. У 12-летнего мальчика и 62-летней женщины были переломы.

Как информирует БЕЛТА, суд Минского района признал бывшего директора цирка виновным в нанесении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Его оштрафовали на 5100 рублей. Такой приговор и требовало обвинение. Кроме того, суд удовлетворил иск матери пострадавшего мальчика, и несовершеннолетний получит от цирка 3 тысячи рублей в счет материального возмещения морального вреда. Договориться с ней обвиняемый не смог. А вот с еще одной пострадавшей он договорился — компенсировал ей моральный ущерб.


 
 
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Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле. 7 сентября 2017-го там обрушилась часть зрительских трибун.
 
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