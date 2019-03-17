Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле

Фото УСК по Минской области

Пострадали шесть человек — двое детей и четверо взрослых. У 12-летнего мальчика и 62-летней женщины были переломы.

КакБЕЛТА, суд Минского района признал бывшего директора цирка виновным в нанесении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Его оштрафовали на 5100 рублей. Такой приговор и требовало обвинение. Кроме того, суд удовлетворил иск матери пострадавшего мальчика, и несовершеннолетний получит от цирка 3 тысячи рублей в счет материального возмещения морального вреда. Договориться с ней обвиняемый не смог. А вот с еще одной пострадавшей он договорился — компенсировал ей моральный ущерб.