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Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле
Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле. 7 сентября 2017-го там обрушилась часть зрительских трибун.
Фото УСК по Минской области
Пострадали шесть человек — двое детей и четверо взрослых. У 12-летнего мальчика и 62-летней женщины были переломы.
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Вынесен приговор по делу о происшествии в цирке-шапито в Заславле. 7 сентября 2017-го там обрушилась часть зрительских трибун.
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