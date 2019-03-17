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Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния

18.03.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы.



Два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.

Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.

17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.

"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", - говорится, в частности, в заявлении крупнейшего финучреждения Германии.

В то же время источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.

Однако в случае ее успеха объединенный банк станет третьим по величине в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 трлн евро и рыночной стоимостью около 25 млрд евро.


 
Теги: Новости
 
 
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В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы.
 
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