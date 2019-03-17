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Брестчанин пытался вывезти в Польшу 100 килограммов янтаря
Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг необработанного янтаря,
Фото ГТК
Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров.
При досмотре автомобиля был обнаружен тайник, в котором находились пакеты с сырьем различных цветов, форм и размеров. Партия сырья будет направлена на экспертизу.
Минеральное сырье предварительной оценочной стоимостью свыше 22 тыс. рублей и транспортное средство 2001 года выпуска, как предмет совершения административного правонарушения, стоимостью 14 тыс. рублей изъяты до решения суда.
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Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг необработанного янтаря, сообщили в...
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