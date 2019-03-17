ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин пытался вывезти в Польшу 100 килограммов янтаря

18.03.2019 18:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг необработанного янтаря, сообщили в Государственном таможенном комитете.


Фото ГТК

Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров.

При досмотре автомобиля был обнаружен тайник, в котором находились пакеты с сырьем различных цветов, форм и размеров. Партия сырья будет направлена на экспертизу. 



Минеральное сырье предварительной оценочной  стоимостью свыше 22 тыс. рублей и транспортное средство  2001 года выпуска, как предмет совершения административного правонарушения, стоимостью 14 тыс. рублей изъяты до решения суда. 

 



 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг необработанного янтаря, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшему экономисту ОАО «Строитель» отказываются оплатить работу по договору подряда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика