Брестчанин пытался вывезти в Польшу 100 килограммов янтаря

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Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров.





При досмотре автомобиля был обнаружен тайник, в котором находились пакеты с сырьем различных цветов, форм и размеров. Партия сырья будет направлена на экспертизу.













Минеральное сырье предварительной оценочной стоимостью свыше 22 тыс. рублей и транспортное средство 2001 года выпуска, как предмет совершения административного правонарушения, стоимостью 14 тыс. рублей изъяты до решения суда.



