"Мне говорили, что я никогда не буду ходить"

«Я был прикован к кровати два года». В 2019-м приложение TikTok обогнало Facebook и Viber по количеству проведенного времени у пользователей рунета — в феврале его скачали более миллиарда раз. В этой соцсети уже есть свои герои, которые набирают миллионы просмотров.





рассказывает The Village. У уроженца Гродно Алексея Савко — 2,6 миллиона подписчиков, что делает его самым популярным тиктокером в русскоязычном сегменте. Он снимает скетчи, в которых в основном иронизирует над своим ростом — 136,5 сантиметра. Сайт the-village.me поговорил в Алексеем о травме, после которой он был прикован к кровати два года, и том, как заработал такую популярность,The Village.





«Помню, как стоял на Красной площади и дал себе слово, что рано или поздно этот город меня услышит»





— Алексей, я читала, что после окончания Гродненского колледжа искусств вы попали на распределение в школу искусств. Как вспоминаете это время и почему местные театры не взяли вас в качестве актера?





— Да, изначально мне говорили, что актеры должны быть распределены в Гродненский драмтеатр. Но затем что-то пошло не так, и когда дело дошло до распределения, мне сообщили, что, к сожалению (а, скорее всего, к счастью), я буду педагогом в школе искусств.





Обычно распределение длится два года, но я спустя год расторг контракт и выплатил оставшуюся сумму за обучение. Это время я вспоминаю как максимально крутой жизненный опыт. Я не хотел работать педагогом и никогда не думал, что им стану, но так сложились обстоятельства. Была бешенная мотивация оттуда вырваться. Помню, в первый день я сидел за школьной партой, и у меня возник образ — птица в клетке. Нужно было, чтобы птица оттуда выбралась. И у нее это получилось.





— Как вы решились на переезд в Москву? В этом помог ваш титул мастера спорта по пауэрлифтингу 2017 года?





— Еще живя в Гродно я мечтал побывать в Москве — она всегда была для меня чем-то недосягаемым, и мне хотелось ее покорить. Изначально я думал переехать туда сразу после школы — поступить в театральный. Но потом с родителями пришли к выводу, что почему бы сначала не получить образование здесь, не созреть и уже потом — лететь, мечтать, покорять, побеждать.





Потом вмешалась отработка, и каждый божий день я мечтал о переезде. А потом — все, Леха, пришла пора, ты уже и так взрослый. Мне сейчас 21 год (18 марта будет 22), и я считаю, что для мужчины это большой возраст. Если ты в этом возрасте не достигаешь каких-то результатов, это очень плохо.





В 2014 году я с родной сестрой оказался в Москве на съемках одного проекта на ТНТ, который, к сожалению, уже давно заморожен. Помню, как стоял на Красной площади и дал себе слово, что рано или поздно этот город меня услышит и будет меня знать.





— Первым успехом для вас стали съемки на YouTube-канале Body Mania? Именно после них начались видео с известными блогерами либо что-то иное послужило толчком?





— Бесспорно, съемки для Body Mania, были важным фактором. Ребята постоянно мне говорили: «Леха, сотрудничать с нами — это клево, но круче, когда у тебя свой аккаунт и когда ты являешься его автором». Body Mania дала мне опыт, как минимум, ведущего на самом большом спортивном русскоязычном You-Tube-канале (более 2 450 000 подписчиков).





Однако вайны с топовыми блогерами и сотрудничество с Body Mania начиналось примерно в одно время. Я снимался у Дана Вырлана — его проект тогда назывался «Не мажоры», 1,6 миллиона подписчиков в инстаграме, а также у Ники Вайпер, у которой на данный момент 2,9 миллиона подписчиков в инстаграме.

















— Как попали на съемки сериала «Гранд»? Были другие предложения после этого?





— С «Грандом» все просто: кинокомпания «Кейстоун Продакшн» объявила кастинг на роль персонажа с моим типажом. Я приехал на кастинг и прошел. Мне дали ответ спустя неделю, но потом рассказали, что после меня больше никого не кастинговали.





До этого у меня уже был опыт с другой кинокомпанией — мы снимали кино, в котором принимали участие такие звезды как Александр Ревва, Сергей Мезенцев, Ольга Лапшина, Софья Ройзман. К сожалению, проект сейчас заморожен, сказать название не могу, потому что подписал определенные документы. А «Гранд» — это тот самый момент, когда понимаешь, что да, наконец-то, спустя столько времени, попыток и падений, твой дебют в кино близок, ты снимаешься в крупном проекте и ты герой серии.





Да, это не крупная, но весьма яркая роль в данной серии. И опыт был максимально ярким — сотрудничество с ребятами, актерами было очень интересным. Тогда мне казалось, что это сон. Я парень из провинции, чья мечта наконец сбылась (я безумно люблю свою родину, но все же приходится признать, что Гродно на фоне Москвы — это провинция). Когда вышла серия с моим участием, я приехал из Москвы в Гродно, чтобы посмотреть ее всей семьей.





После этого были какие-то минимальные предложения, я даже не помню, какие. Но вот недавно я получил хороший опыт в 8 сериях на телеканале ТНТ в сериале «Улица». У меня была хорошая линия с моим персонажем по имени Фил: мой герой был владельцем оружейного магазина, который он открыл в торговом центре.









«Savko любит людей, и люди любят его»

— Почему вы решили обратить внимание на TikTok?





— У меня есть кореш Евгений Нгуен — топовый блогер в русскоязычном TikToke, у которого 1,3 миллиона подписчиков. Мы были на съемках у Дана Вырлана, и Женя постоянно говорил: «Мьюзикли, мьюзикли, помогите ребята, подтянуть видосы» (musical.ly — социальная сеть для создания видео, прямых эфиров и обмена сообщениями. В августе 2018 года приложения musical.ly и TikTok были объединены — прим. The Village Беларусь). Я тогда впервые про него услышал и спросил, что это. Он рассказал и добавил, что там идут абсолютно безумные цифры по рейтингу и скачиванию этого приложения.





Далее Вова Селиванов — актер, звезда сериала «Реальные пацаны» — тоже начал рассказывать про «мьюзикли». Помню, что он пригласил меня в офис «ПЦ» («Продюсерский центр» — компания, которая первой стала серьезно заниматься рекламой в российском TikTok — прим.TheVillage Беларусь), и я приехал туда где-то в час ночи. Там же был Рустем Богданов — продюсер, который сделал TikTok популярным на русскоязычной территории. На протяжении минут 40 он рассказывал, что «musical.ly — это ракета, это тренд, это нечто новое». И я ему поверил. Потом сам начал разбираться и увидел, что это что-то новое, свежее, и за этим будущее. Хотя, когда мы стартовали, я уверен, вы тогда про это приложение даже не знали.





Сегодня же крупные Instagram- и YouTube-блогеры, у которых, по сути, все «окей» в плане популярности и в денежном плане, интересуются TikTokom — это о многом говорит.





— Практически в каждом выпуске вы иронизируете над своим ростом, например, снимаетесь с моделью — обладательницей самых длинных ног в мире. Это ваша фишка?





— Сперва мне пришла идея — стать первым человеком, который создаст коллаборацию с девушкой такого же роста. Не могу поручиться за весь про мир, но на русскоязычной территории и в СНГ я был первым блогером, выпускавшим видео, где объединились два человека одного типажа — маленького роста. Мы собрали огромные рейтинги, просто миллионы просмотров! Если посчитать несколько видео с этой девочкой, то, думаю, цифра приблизится к 70 миллионам. Затем я решил, что надо придумать что-то масштабнее, и пригласил модель Екатерину Лисину.





Вот этот человек, которого вы видите у меня в аккаунте, с ником savko — это человек, который любит жизнь больше, чем другие. Он не бабник, но он любит каждую из девушек по-своему. Моя фишка, наверное, в жизнелюбии — жизнелюбвеобильности. Savko любит людей, и люди любят его в этих видео. Мне хочется подарить людям радость, и на сегодняшний день у меня это получается.









«У меня было пять операций, и я два года провел в больницах»

— Я читала ваше высказывание: «Комплексы — могло бы стать мое второе имя, если бы в свое время я не послал бы их. Живите так, как сами того хотите и не будьте зависимы от чужого мнения». В какой момент жизни вы пришли к этой мысли? Ирония над собой — часть этого взгляда?





— Я даже не помню, где была эта фраза, наверное, под каким-то фото в инстаграме.





С 2012-го по 2014-й год я практически не ходил, так как получил очень жесткую травму: все началось с хоккея, а потом закрутилось в футбол. Не буду рассказывать о деталях этой травмы, но у меня было пять операций, и я два года провел в больницах.





Извините за подробности, но когда я был прикован к кровати и справлял нужду в утку, то осознал: очень часто люди, у которых в жизни что-то идет не так, начинают гнобить бога и говорить «За что мне это?». Однако в момент, когда ты лежишь без сна, смотришь в потолок и каждый день слышишь: «Мы не знаем, как тебя лечить, наверное, ты никогда не будешь ходить», понимаешь следующее — каждый этап дается для чего-то. Когда что-то идет не так, ты должен задавать вопрос: «Господи, для чего мне это?». Из каждого дерьма ты должен извлекать плюсы. Тот этап был максимально переломным в моей жизни.





Изначально я был очень закомплексованным парнем, а потом, спустя время и обиды, пришел к выводу: «Пошло все к черту, я такой, какой я есть, и если господь меня создал таким, значит, это было для чего-то нужно. Я хочу подарить этому миру радость, улыбку, стать человеком, который будет для людей примером».





Ни в коем случае не пытаюсь себя как-то возвысить, просто искренне вам рассказываю. Я получаю сообщения вроде: «Леша, спасибо тебе за жизненную мотивацию. Благодаря тебе я стал более уверенным, начал смотреть на жизнь более позитивно». Или «Алексей, здравствуйте, у меня есть сын — инвалид. Он очень расстроен жизнью, но смотрит вас, вы для него кумир. Можете с ним пообщаться? Я заплачу». Но я ни разу не взял деньги за такую историю. По мере возможности созваниваюсь с ребятами, общаюсь с ними и стараюсь подарить им частичку вдохновения. Я хочу дать им мотивацию.





Чтобы смотреть на жизнь так, как я смотрю сейчас, мне пришлось многое хлебнуть. Но если бы можно было отмотать время назад, я бы ничего не изменил. Я бы прошел все заново, чтобы стать тем человеком, которым я сейчас являюсь.





Смеяться над собой очень круто. Раньше, будучи закомплексованным парнем, я этого не понимал, но над собой смеются только сильные люди. Самоирония — это возможность показать людям, что «хэй, ребята, если ты мелкий, то можешь стебануть себя вот такими моментами». Будь на позитиве, друг.





«Леха, ты уверен, что это зайдет?»

— Как придумываете идеи для своих видео? Помогает ли кто-то с этим?





— Сегодня все, что вы видите, сделано моими руками. Я сам придумываю идеи. Иногда идешь по улице, видишь какую-то ситуацию, и из этого получается идея.





Но у меня, скорее, бизнес-подход, нежели творческий. Я не ищу момента вдохновения. Бывают дни, когда я сижу в офисе с компьютером или айфоном, и просто кручу-мучу разные жизненные моменты.





Мне никто не помогает. Бывает, что в компании друзей тебе могут подкинуть идею, но команды нет, я доверяю больше себе. Да, до 190 тысяч подписчиков «ПЦ Продакшн», в котором я состою, помогали мне с контентом. Но со 190 тысяч я начал работать самостоятельно — в плане съемок, контента и прочего.





— На видео попадает 15 секунд, а сколько труда уходит на самом деле?





— Не так давно ради 15-секундного видео я проехал по Москве два часа в одну сторону — чтобы добраться до точки съемок.





Очень часто люди не могут дать нужные мне эмоции. У меня образование актера, и я понимаю, что мне нужно, что мой зритель оценит и поставит лайк. Из-за этого приходится делать много дублей. Иногда у меня снимаются профессиональные актеры, например, несколько девочек из сериала «Улица».





Как проходят съемки? Я приезжаю на место с оператором и актрисой, рассказываю, что мы сегодня снимем, и меня спрашивают: «Леха, ты уверен, что это зайдет?». Люди почему-то не сразу видят юмор в моих идеях, но потом, когда появляется картинка, замечают юмор, определенное умиление, и все становится ок.





Сколько времени уйдет на съемку, зависит от многих факторов: от человека, окружения. Однажды мы снимали 15-секундное видео на протяжении трех часов, и я думал, что мы сойдем с ума. Но потом оно взлетело на 25 миллионов просмотров, и я понял, что — черт возьми, оно того стоило.





—TikTok — это основное «место занятости» либо у вас есть и иные проекты?





— Бесспорно, TikTok занимает огромную часть моего времени. Но кроме того, у меня недавно закончились съемки в сериале. Также мы готовим новый проект — какой, пока не могу сказать. Это абсолютно принципиальная позиция — до момента запуска ни с кем не делиться.





Так что да, помимо TikToka у меня бывают и другие истории, связанные с творчеством, бизнесом, кино.





— На многих видео вы изображены как дамский угодник. Есть ли у вас сейчас девушка (или, может, даже жена)?





— Пожалуй, оставлю без ответа. Пусть история про личную жизнь останется секретом.





— Ладно. Тогда как вы реагируете, когда вас узнают на улицах?





— Первое время я не понимал, почему со мной фотографируются. Я обычный парень, который начал снимать видосы, они стали набирать обороты, аудитория начала расти, миллионы просмотров. Но я все равно не мог понять, почему со мной фоткаются?





Даже сейчас, когда мне говорят, что я топовый блогер, я очень спокойно к этому отношусь. Я Леха Савко, все тот же парень с мечтой.





Сейчас полгода, как меня начали узнавать на улицах. Ко мне подходят люди с улыбкой, позитивом, рассказывают, как они смотрят мои видео чуть ли не семьями, и мне очень приятно. Когда ко мне в тренажерном зале подходит 50-летний мужик и говорит: «Привет, я смотрю твои видосы на TikToke», я не понимаю, как так: 50-летний мужик смотрит мои видео, где я бегаю, целую девочек или еще что-то. Но мне говорят, что они отвлекают от каких-то рабочих депресов и прочего.





Я безумно рад, что со мной фоткаются люди, что я дарю улыбку, радость, позитив, надежду на то, что надо жить счастливо и в полной мере. В 2014-м я дал себе слово, что Москва меня узнает, и сегодня со мной фотографируются в любой точке России и Беларуси. Моя мечта достигнута, но после каждой достигнутой цели должна быть новая. Мечтать нужно всегда.





— Как вы думаете, почему вы стали самым популярным тиктокером в русскоязычном сегменте?





— Я не думал об этом. Наверное, когда я приехал в Москву, у меня была искренняя и мощнейшая вера, и я работал больше, чем другие. Кроме того, у меня есть образование актера, и этот опыт очень помогает в видео.





Я постоянно стремился удивить, сделать что-то такое, чего не делают другие. Много раз ошибался, но закрывал своей работой промахи. Анализировал каждую ошибку, каждый выстрел, каждый хит и каждый провал.





Когда я был никем, Рустем Богданов сказал: «Ты же долбанный блогер — возьми телефон и начни снимать». Я и сейчас не могу назвать себя блогером — я актер, который начал снимать. Уверен, что мое окружение тогда не думало, что я так выстрелю — что суммарное число просмотров моих видео перешагнет отметку в полмиллиарда за полгода. Но у меня получилось, и получиться может у каждого.





Важно оставаться честным перед самим собой и своей аудиторий, это самое главное.



