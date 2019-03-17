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Топ-менеджеры крупного банка на один день станут консультантами

18.03.2019 18:27 — Разное | Myfin  
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Топ-менеджеры крупного банка на один день станут консультантами
Топ-менеджеры крупного банка на один день станут консультантами

Встречать посетителей будут члены правления банка. Топ-менеджеры проконсультируют по любым вопросам и пообщаются на темы личных финансов. Проведение гембы в банке объясняют желанием поблагодарить за сотрудничество и показать значимость каждого клиента. Кроме того, это хороший способ получить обратную связь от населения.

Топ-консультанта можно будет встретить в центре Минска (б-р Мулявина, 6) с 11 до 12 часов. В такое же время члены правления будут отвечать на вопросы гостей в Бресте (ул. Мицкевича, 10), Витебске (ул. Ленина, 26/2), Гомеле (ул. Крестьянская, 29а) и Гродно (ул. Первого Мая, 2/2). Немного ранее – с 10 до 11 часов – банковская гемба пройдет в Могилеве (пр-т Пушкинский, 24).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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БПС-Сбербанк необычным способом встретит Международный день клиента. Топ-менеджеры банка 19 марта будут обслуживать посетителей отделений в качестве финансовых...
 
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