

Топ-менеджеры крупного банка на один день станут консультантами

Встречать посетителей будут члены правления банка. Топ-менеджеры проконсультируют по любым вопросам и пообщаются на темы личных финансов. Проведение гембы в банке объясняют желанием поблагодарить за сотрудничество и показать значимость каждого клиента. Кроме того, это хороший способ получить обратную связь от населения.

Топ-консультанта можно будет встретить в центре Минска (б-р Мулявина, 6) с 11 до 12 часов. В такое же время члены правления будут отвечать на вопросы гостей в Бресте (ул. Мицкевича, 10), Витебске (ул. Ленина, 26/2), Гомеле (ул. Крестьянская, 29а) и Гродно (ул. Первого Мая, 2/2). Немного ранее – с 10 до 11 часов – банковская гемба пройдет в Могилеве (пр-т Пушкинский, 24).