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Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

18.03.2019 19:12 — Разное | Интерфакс  
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Профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил в понедельник обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", - заявил после непродолжительной процедуры голосования председатель европарламентского комитета Ежи Бузек.

Трансляция заседания комитета ведется на сайте Европарламента.

Это давно ожидавшееся решение не вызвало никаких дискуссий у евродепутатов, уже определивших свою позицию, и Е.Бузек напомнил перед голосованием, что ранее уже было достигнуто временное соглашение с румынским председательством Совета ЕС, и Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) одобрил это соглашение 20 февраля.

Теперь документ ожидает голосование на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. После его вступления в силу, последует адаптация национальных законодательств стран Евросоюза с учетом обновленной компромиссной директивы.

 
 
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Профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил в понедельник обновленный вариант европейской газовой...
 
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