|
Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта
Новости Беларуси. Пришла весна, так уж не до сна – так обычно говорят аграрии. Снег в 2019 году растаял уже в конце февраля, не дожидаясь марта. Плюс на столбике термометра лучше других заметен в южных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там уже дали отмашку весенне-полевым работам. В них включились все хозяйства Брестской области. А в отдельных даже успели набрать хороший темп.
Корреспондент Петр Бутрим отправился в поля за аграриями.
Петр Бутрим, СТВ:
В этом хозяйстве первым делом подсеяли клевер, затем взялись за ранние яровые культуры – овес и ячмень. Работу в поле ставят на паузу только дожди. И так уже третью неделю подряд.
В данный момент мы высеваем 200 килограмм на гектар.
В бункер загружена тонна семян. Этого хватит примерно на час работы сеялки. Важно, чтобы к раннему выходу в поле всё было готово заранее: техника, минеральные удобрения и, главное, люди.
Александр Чехович среди механизаторов самый молодой – ему всего 26, но свое дело знает. Поэтому не отвлекается, ведь фронт работы стал намного шире.
Александр Чехович, механизатор:
Нынешняя весна пришла явно раньше обычного графика. Аграриев в поля, по сути, подтолкнула сама природа. Главный ориентир – состояние почвы.
Леонид Манько, заместитель директора сельхозпредприятия:
В прошлом году апрельская жара больно ударила по урожайности яровых. Поэтому в этом медлить ни в коем случае нельзя.
Леонид Манько:
Помимо этого идет и активная подготовка почвы, в том числе внесение органики. Особое внимание в хозяйствах с большим стадом уделяют кормам. Чтобы голодной не осталась ни одна корова, лучше заготовить с запасом.
Арсений Скрипель, главный агроном сельхозпредприятия:
С посевом ранних зерновых в отдельных хозяйствах планируют управиться уже до конца марта. А вообще в весенне-полевые работы активно включились все аграрии на юге Беларуси. Главное, чтобы столь раннее начало в итоге не оказалось фальстартом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта
Новости Беларуси. Пришла весна, так уж не до сна – так обычно говорят аграрии. Снег в 2019 году растаял уже в конце февраля, не дожидаясь марта. Плюс на столбике...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)