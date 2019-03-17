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Лампа накаливания или люминесцентная? Анализируем плюсы и минусы каждой
Новости Беларуси. Да будет свет в конкурентной борьбе! Лампочка накаливания, которой в 2019 году исполняется 140 лет со дня изобретения и начала массового применения, во многих странах, в том числе Европейского союза, становится утопией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На цоколь наступают экономичные конкуренты модернизированного класса – светодиодные и энергоэффективные. Корреспондент Анастасия Дехтяр пролила свет на зажигательную тему.
Англичанин Де ла Рю, русский инженер Александр Лодыгин, американский изобретатель Томас Эдисон – они и десятки других ученых XIX века работали над «просветлением» мира. Настоящая квинтэссенция идей и опытов повлияла на то, что как минимум 140 лет назад у человечества появилась лампочка.
Кстати, самой старой, не прекращающей гореть лампе накаливания Эдисона, исполнилось 118! Посмотреть на энергетический раритет можно как в реале – уже более века она находится в пожарной части калифорнийского города Ливермора, так и онлайн на специальном официальном сайте, где каждый может лицезреть удивительный источник света. Столетняя лампа, как самая долгоиграющая, уже почти полвека занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
К примеру, вот лампочка накаливания в 200 ватт. Такие уже не производят, складские остатки распродают.
Страны Старого Света вот уже несколько лет как выключили тот самый свет, источающийся из ламп накаливания. Почти десять лет в Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу светоприборов мощностью более 80 ватт, в 2012-м производство ламп данного типа и вовсе прекращено. Такая же участь ждет и галогеновые.
В России в запретной зоне ватты на понижение: начали со 100 ватт, дошли до 50. Мощные табу имеют сугубо экономический эффект. В Беларуси прогрессивный опыт не чужд.
Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетического ресурса:
По городу Минску на протяжении пяти лет мы обеспечиваем ввод новых улиц, новых архитектурных форм подсветки без прироста мощности, то есть за счет того, что применяем эффективные светодиодные и другие осветительные приборы.
Еще десятилетие тому массированная информ-атака об энергетической экономии дала свои плоды.
От количества включаемых лампочек и до расхода пенсии житель агрогородка Индура Роман Кациель привык подходить ко всему разумно. Еще несколько лет назад сделал свой энерговклад: постепенно заменил в своем доме все лампочки на энергоэффективные. Теперь счетчик не так агрессивно крутит, да и на финансовых расходах такие перемены положительно сказываются.
Убедился, что это оправдывает, того стоит.
На полках хозяйственных магазинов ассортимент едва ли не вводит в ступор: от старых добрых ламп накаливания до суперэкономичных светодиодных. Рынок формируется по известной формуле «спрос рождает предложение». «Светило Ильича» тоже оккупировало полки, до 75 ватт товара хватает, больше – уже редкость. Да и в отделе признаются: Брестский ламповый завод от производства непопулярного вида отказывается.
Кстати, за полчаса, что мы провели в отделе универмага, ни один покупатель не приобрел лампочки накаливания. Официальная статистика аналогично вторит: такие лампы – утопия, продают их в 2-3 раза меньше, чем экономически целесообразные. Хоть цена на ту же энергоэффективную в несколько раз выше и стартует в среднем от 3,5 рублей, в то время как прототип Эдисона стоит до рубля. Зато экономия очевидна и в другом: лампа накаливания служит 1000 часов, коллега эконом-класса – в 30 раз дольше.
Отдельная тема в Беларуси – утилизация. Если лампы накаливания опасны только тем, что о них можно порезаться, то два вида других – люминесцентные и энергосберегающие, содержащие ртуть, – следует обезвреживать. Для сбора потухших ламп используют специальные контейнеры. Как правило, они находятся в крупных магазинах.
Какие лампы покупать, экономить или жить на всю электрокатушку – дело, конечно, потребителя, он же за это в итоге и платит. И под занавес: коль старые лампы уже не в бытовом тренде, гомельская бабушка нашла им другое предназначение.
Если лампочкой даже так зажигают, значит она, не взирая на свою энергетическую расточительность, все-таки еще кому-нибудь нужна!
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Новости Беларуси. Да будет свет в конкурентной борьбе! Лампочка накаливания, которой в 2019 году исполняется 140 лет со дня изобретения и начала массового применения,...
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