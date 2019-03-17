В Беларуси разыскивают победителя лотереи, выигравшего рекордный джекпот

Новости Беларуси. Неизвестный пока житель столичной Серебрянки вечером 15 марта заполнил лотерейный билет и уже 17 марта стал обладателем самого крупного выигрыша за всю историю проведения электронных интерактивных игр в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Рекордный джекпот формировался более года и составил 591 тысячу 954 рубля и 30 копеек. Это в 5,5 раз больше предыдущего максимума.