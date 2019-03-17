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Пилотный проект по маркировке обуви стартует в Беларуси 15 апреля
Новости Беларуси. Пилотный проект по маркировке обуви начнется 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписано соответствующее постановление правительства.
Эксперимент проводится для испытания новых механизмов маркировки. Они нужны не только для контроля за легальностью оборота товаров, но и для обеспечения бесперебойного экспорта в государства-члены ЕАЭС.
Тесты системы продолжатся до конца года. Производители и продавцы смогут участвовать в проекте на добровольной основе.
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Новости Беларуси. Пилотный проект по маркировке обуви начнется 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписано соответствующее постановление...
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