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Пилотный проект по маркировке обуви стартует в Беларуси 15 апреля

18.03.2019 19:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пилотный проект по маркировке обуви начнется 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписано соответствующее постановление правительства.

Пилотный проект по маркировке обуви стартует в Беларуси 15 апреля

Эксперимент проводится для испытания новых механизмов маркировки. Они нужны не только для контроля за легальностью оборота товаров, но и для обеспечения бесперебойного экспорта в государства-члены ЕАЭС.

Тесты системы продолжатся до конца года. Производители и продавцы смогут участвовать в проекте на добровольной основе.

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Новости Беларуси. Пилотный проект по маркировке обуви начнется 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписано соответствующее постановление...
 
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