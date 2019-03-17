Лукашенко обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Турции Кезбан Нилваной Дарамой в Минске обсудил перспективы сотрудничества стран. Создание совместных предприятий, увеличение количества авиарейсов и развитие туризма – такие планы на будущее у Минска и Анкары.

«Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее, всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», – сказал белорусский лидер.

Сейчас товарооборот между странами приблизился к миллиарду долларов. В апреле Александр Лукашенко планирует посетить Турцию с визитом.