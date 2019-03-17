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Лукашенко обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества

18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Турции Кезбан Нилваной Дарамой в Минске обсудил перспективы сотрудничества стран. Создание совместных предприятий, увеличение количества авиарейсов и развитие туризма – такие планы на будущее у Минска и Анкары. 

«Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее, всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», – сказал белорусский лидер. 

Сейчас товарооборот между странами приблизился к миллиарду долларов. В апреле Александр Лукашенко планирует посетить Турцию с визитом. 

Как информирует БЕЛТА, в ближайшее время должно состояться заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии. Лукашенко выразил надежду, что оно даст хорошие результаты в преддверии его переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



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Теги: Минск
 
 
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Создание совместных предприятий, увеличение количества авиарейсов и развитие туризма – такие планы на будущее у Минска и Анкары.
 
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