В Ивьевском районе перевернулся самодельный трактор – водитель погиб

Как стало известно, утром 17 марта проезжавший по трассе «Добовичи–Браги» водитель обнаружил в кювете перевернутый самодельный трактор. Под транспортом лежал труп мужчины.

Выяснилось, что трактор опрокинулся в кювет и зажал 54-летнего водителя. Травмы, полученные мужчиной, оказались для него смертельными. При этом пока неизвестно, когда именно произошло ДТП и сколько времени тело пролежало в кювете.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. По информации ГАИ Гродненской области, водительского удостоверения погибший не имел.