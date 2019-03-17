ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе перевернулся самодельный трактор – водитель погиб

18.03.2019 20:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Ивьевском районе перевернулся самодельный трактор – водитель погиб
ГАИ Гродно и Гродненской области

Как стало известно, утром 17 марта проезжавший по трассе «Добовичи–Браги» водитель обнаружил в кювете перевернутый самодельный трактор. Под транспортом лежал труп мужчины.

В Ивьевском районе перевернулся самодельный трактор – водитель погиб В Ивье пожилую женщину сбили на переходе

Выяснилось, что трактор опрокинулся в кювет и зажал 54-летнего водителя. Травмы, полученные мужчиной, оказались для него смертельными. При этом пока неизвестно, когда именно произошло ДТП и сколько времени тело пролежало в кювете.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. По информации ГАИ Гродненской области, водительского удостоверения погибший не имел.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Границы Брестской, Гродненской и Минской областей изменятся к концу года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика