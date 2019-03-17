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В Беларуси будут изменены границы Брестской, Гродненской и Минской областей

18.03.2019 19:54 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси будут изменены границы Брестской, Гродненской и Минской областей
Фото из открытых источников

Как стало известно, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей». В частности, документ предполагает изменение границ этих регионов.

В Беларуси будут изменены границы Брестской, Гродненской и Минской областей Что такое демаркация границы?

В пресс-службе президента пояснили, что границы Брестской, Гродненской и Минской областей были установлены более 60 лет назад графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).

Предполагается, что с 1 декабря 2019 года границы Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино будут изменены в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с границей с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

Эти изменения повлекут за собой изменения и в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и Реестр адресов Республики Беларусь.

Владельцам земельных участков, попадающих в зоны изменений, нужно будет переоформить документы, удостоверяющие их право на земельный участок. При этом пошлина за это взиматься не будет. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняются до прекращения срока аренды. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав н них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений установят понижающие коэффициенты.

Те, у кого из-за изменения границ изменится адрес, будут освобождены от платы за внесение этих изменений в документы.

 
 
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Существующие границы были установлены более 60 лет назад и нуждаются в корректировке.
 
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