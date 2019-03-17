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Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

18.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле
Валентина Кравцова

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ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ТНР» стала местом проведения зонального отборочного тура XII областного фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы карагод». Участие в нём приняли воспитанники десяти школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации соседних районов области.

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

«Вясёлкавы карагод» — конкурс, который имеет особый смысл, ведь в нём наряду с особенными принимают участие и обычные дети. И основная цель фестиваля — создавать условия для сотрудничества детей с особенностями психофизического развития и обычных детей, вовлечение воспитанников с особенностями в развитии в творческий процесс. Это позволяет ребятам почувствовать себя успешными и востребованными.

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

Фестиваль проводился по двум направлениям: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественная самодеятельность.

Выставки поделок всегда поражают своим разнообразием, а когда видишь выступление этих детей, то замирает сердце. Судьба предоставила им серьёзное испытание — жить с особенностями психофизического развития. Этот фестиваль для них — возможность проявить свои таланты и мастерство, выступить на сцене, где каждый ребёнок — яркая звёздочка.

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

Каждый из четырёх фестивальных номеров — целый мини-спектакль со своей идеей, яркими неповторимыми костюмами. Никого не оставила равнодушным музыкально-хореографическая композиция «Белорусская кадриль» и ансамбль «Ложкари», танец «Шахматы» и вокально-хореографический номер «Сердце моей земли».

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

Как всегда поразила жюри и гостей праздника коллекция моделей «Купола Мстиславщины», приуроченная к Году малой родины. На нарядах, которые продемонстрировали юные модели, можно увидеть искусно выполненные храмы района.

Все номера, подготовленные воспитанниками Мстиславской школы-интерната, были отмечены жюри. Ребята выступят с ними на областном этапе фестиваля, который пройдёт в Могилёве.

 

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

— Фестиваль «Вясёлкавы карагод» — своеобразный отчёт не только творческого развития наших ребят, но и коллективный труд многих педагогов, — говорит заместитель директора по учебной работе Мстиславской школы-интерната Елена Зубкова. — Выбираем номера, шьём костюмы, репетируем.

Отборочный тур XII областного фестиваля «Вясёлкавы карагод» прошёл в Мстиславле

Большой вклад в подготовку фестиваля внесли Елена Иванова, Наталья Прохоренкова, Татьяна Серпикова, Инна Осмоловская, Галина Филипенкова, Ирина Аврменко. Мы понимаем важность этого мероприятия, которое привлекает внимание общества и формирует толерантное отношение к проблемам детей с ограниченными возможностями, служит ускорению инклюзивных процессов.

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ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ТНР» стала местом проведения зонального отборочного тура XII областного фестиваля...
 
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