|
В Лиде двое мужчин насмерть отравились стеклоочистителем, в Ивье мужчина умер, выпив тосола
В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем. Тела 31-летнего и 37-летнего жителей города без видимых признаков насильственной смерти обнаружены 15 марта в одной из квартир районного центра. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку,
В квартире были обнаружены пластиковые канистры со стеклоомывателем. При этом в одной из канистр часть жидкости отсутствовала. Также в квартире нашли пустую емкость с резким химическим запахом.
Предварительная версия произошедшего — отравление вследствие употребления стеклоомывателя.
Также в Ивье следователи проводят проверку по факту отравления 52-летнего и 60-летнего жителей района. Один из мужчин умер, а второй в больнице. 15 и 16 марта мужчины после рабочего дня употребляли тосол.
Напомним, 15 марта в частном доме в Бресте нашли тела трех человек. По предварительной версии, причиной смерти стало употребление ими суррогатного алкоголя, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем. Тела 31-летнего и 37-летнего жителей города без видимых признаков насильственной смерти обнаружены 15 марта в одной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)