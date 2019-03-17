В Лиде двое мужчин насмерть отравились стеклоочистителем, в Ивье мужчина умер, выпив тосола





В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем. Тела 31-летнего и 37-летнего жителей города без видимых признаков насильственной смерти обнаружены 15 марта в одной из квартир районного центра. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, сообщает СК.

В квартире были обнаружены пластиковые канистры со стеклоомывателем. При этом в одной из канистр часть жидкости отсутствовала. Также в квартире нашли пустую емкость с резким химическим запахом.

Предварительная версия произошедшего — отравление вследствие употребления стеклоомывателя.





Также в Ивье следователи проводят проверку по факту отравления 52-летнего и 60-летнего жителей района. Один из мужчин умер, а второй в больнице. 15 и 16 марта мужчины после рабочего дня употребляли тосол.

Напомним, 15 марта в частном доме в Бресте нашли тела трех человек. По предварительной версии, причиной смерти стало употребление ими суррогатного алкоголя, сообщает TUT.BY .