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В Лиде двое мужчин насмерть отравились стеклоочистителем, в Ивье мужчина умер, выпив тосола

18.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде двое мужчин насмерть отравились стеклоочистителем, в Ивье мужчина умер, выпив тосола

В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем. Тела 31-летнего и 37-летнего жителей города без видимых признаков насильственной смерти обнаружены 15 марта в одной из квартир районного центра. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, сообщает СК.

В квартире были обнаружены пластиковые канистры со стеклоомывателем. При этом в одной из канистр часть жидкости отсутствовала. Также в квартире нашли пустую емкость с резким химическим запахом.

Предварительная версия произошедшего — отравление вследствие употребления стеклоомывателя.

В Лиде двое мужчин насмерть отравились стеклоочистителем, в Ивье мужчина умер, выпив тосола

Также в Ивье следователи проводят проверку по факту отравления 52-летнего и 60-летнего жителей района. Один из мужчин умер, а второй в больнице. 15 и 16 марта мужчины после рабочего дня употребляли тосол.

Напомним, 15 марта в частном доме в Бресте нашли тела трех человек. По предварительной версии, причиной смерти стало употребление ими суррогатного алкоголя, сообщает TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем. Тела 31-летнего и 37-летнего жителей города без видимых признаков насильственной смерти обнаружены 15 марта в одной...
 
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