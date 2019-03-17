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Находка стоит более $ 2,5 млн.
Россияне хотели ввезти из Беларуси в Польшу 200 кг гашиша.
Мужчины пытались въехать из Польши в Беларусь 9 марта через автомобильный пограничный переход в Тересполе,
Контрабанду обнаружили польские пограничники при помощи служебных собак по кличкам Дилер и Индия. Задержанную партию наркотика оценивают на более $ 2,5 млн.
Россиян обвинили в попытке контрабанды наркотиков и арестовали на 3 месяца. Им грозит минимум 3 года тюрьмы.
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Россияне хотели ввезти из Беларуси в Польшу 200 кг гашиша.
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