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Находка стоит более $ 2,5 млн.

18.03.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Россияне хотели ввезти из Беларуси в Польшу 200 кг гашиша.



Мужчины пытались въехать из Польши в Беларусь 9 марта через автомобильный пограничный переход в Тересполе, передает Белсат.

Контрабанду обнаружили польские пограничники при помощи служебных собак по кличкам Дилер и Индия. Задержанную партию наркотика оценивают на более $ 2,5 млн.

Россиян обвинили в попытке контрабанды наркотиков и арестовали на 3 месяца. Им грозит минимум 3 года тюрьмы.


 
 
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Россияне хотели ввезти из Беларуси в Польшу 200 кг гашиша.
 
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