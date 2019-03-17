Находка стоит более $ 2,5 млн.









передает Белсат. Мужчины пытались въехать из Польши в Беларусь 9 марта через автомобильный пограничный переход в Тересполе,Белсат.





Контрабанду обнаружили польские пограничники при помощи служебных собак по кличкам Дилер и Индия. Задержанную партию наркотика оценивают на более $ 2,5 млн.





Россиян обвинили в попытке контрабанды наркотиков и арестовали на 3 месяца. Им грозит минимум 3 года тюрьмы.



