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В Мозыре ищут хулигана, который разбил стекло в машине посигналившей ему женщины
Мужчина переходил по проезжей частив месте, где нет разметки для пешеходов. Женщина в «Рено» почти наехала на него.
Она занервничала и посигналила ему. Тот возмутился и в ответ разбил лобовое стекло,
После незнакомец спокойно ушел. Водитель догнала хулигана и пыталась задержать. Но неизвестный обматерил ее, сильно толкнул, обругал и пошел дальше.
Происшествие случилось накануне 8 марта. Милиция ищет очевидцев.
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Мужчина переходил по проезжей частив месте, где нет разметки для пешеходов. Женщина в «Рено» почти наехала на него.
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