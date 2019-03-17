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В Мозыре ищут хулигана, который разбил стекло в машине посигналившей ему женщины

18.03.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Мужчина переходил по проезжей частив месте, где нет разметки для пешеходов. Женщина в «Рено» почти наехала на него.


Она занервничала и посигналила ему. Тот возмутился и в ответ разбил лобовое стекло, пишет сайт Белсат.

После незнакомец спокойно ушел. Водитель догнала хулигана и пыталась задержать. Но неизвестный обматерил ее, сильно толкнул, обругал и пошел дальше.

Происшествие случилось накануне 8 марта. Милиция ищет очевидцев.


 
 
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Мужчина переходил по проезжей частив месте, где нет разметки для пешеходов. Женщина в «Рено» почти наехала на него.
 
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