В Смолевичах построят экспериментальный дом для нуждающихся из Минска









Строящим здесь жилье дадут господдержку, предусмотренную указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты постановки на учет. «Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.





сообщает tut.by Направлять на строительство квартир в доме будут граждан, пожелавших построить жилье в Смолевичах, на основании их заявлений и при согласии сняться с учета нуждающихся в Минске после оформления прав на построенное жилье,tut.by





Строить дом на основании долевого способа будет УКС Миноблисполкома.



