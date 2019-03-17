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В Смолевичах построят экспериментальный дом для нуждающихся из Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.
Строящим здесь жилье дадут господдержку, предусмотренную указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты постановки на учет. «Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
Направлять на строительство квартир в доме будут граждан, пожелавших построить жилье в Смолевичах, на основании их заявлений и при согласии сняться с учета нуждающихся в Минске после оформления прав на построенное жилье,
Строить дом на основании долевого способа будет УКС Миноблисполкома.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на...
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