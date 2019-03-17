Границы Брестской, Гродненской и Минской областей изменятся к концу года

Границы этих областей были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы. Из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).





Указ предусматривает установление с 1 декабря 2019 года границ Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино, осуществление регистрации и учета изменений административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.





Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Республики Беларусь с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.





Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.



