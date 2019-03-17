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Границы Брестской, Гродненской и Минской областей изменятся к концу года

18.03.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подписал указ №104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей», сообщает БелТА.

Границы этих областей были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы. Из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).

Указ предусматривает установление с 1 декабря 2019 года границ Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино, осуществление регистрации и учета изменений административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.

Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Республики Беларусь с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.


 
 
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Александр Лукашенко подписал указ №104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей», сообщает БелТА.
 
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