|
Границы Брестской, Гродненской и Минской областей изменятся к концу года
Александр Лукашенко подписал указ №104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей»,
Границы этих областей были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы. Из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).
Указ предусматривает установление с 1 декабря 2019 года границ Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино, осуществление регистрации и учета изменений административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Республики Беларусь с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ №104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей», сообщает БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)