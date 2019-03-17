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Совмин утвердил порядок заключения, исполнения и расторжения договоров долевого строительства

18.03.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Совет министров своим постановлением от 12 марта № 156 утвердил положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денег при долевом строительстве.

Как сообщили в правительстве, документ определяет порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, а также условия привлечения денег в таких случаях: граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для долевого строительства жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов с использованием господдержки или с ограниченной прибылью застройщика; граждан, ИП и юрлиц для долевого строительства жилых или нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов или иных объектов недвижимости без использования господдержки и ограничения прибыли застройщика.

Постановление вступило в силу с 13 марта.


 
 
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Совет министров своим постановлением от 12 марта № 156 утвердил положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого...
 
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