ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Бухгалтер", но не "Ванька-встанька". Какие новые сигналы послал Бабич Лукашенко

18.03.2019 19:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Так урегулировал или подогрел конфликт российский посол во время "крымской" пресс-конференции?

"Бухгалтер", но не "Ванька-встанька". Какие новые сигналы послал Бабич Лукашенко
Фото: pfo.ru
Новые заявления Михаила Бабича любопытны не только по содержанию, но и по форме. Судя по всему, в белорусско-российской дипломатии можно открывать новую страницу — метафорическую. Никогда ранее дипломаты не стреляли друг в друга таким количеством образных единиц, соревнуясь в острословии и иносказательности, пишет gazetaby.com

Именно поэтому из сегодняшних заявлений даже не сразу становится понятно, пытался ли сгладить конфликт российский посол или же, наоборот, набросал «ответок». Впрочем, похоже, что и то и другое одновременно.

В частности, посол предложил закончить возникший конфликт. Но как!

Конечно, можно было глупостью ответить на глупость, хамством на хамство, ну и вы понимаете, что нам есть что по этому поводу сказать. Но разве это был бы признак большого ума или высокого уровня дипломатических способностей? Разве наши отношения в целом стоят того, чтобы мы сейчас вступали в кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте? – задался вопросом Михаил Бабич (цитируется по Sputnik).

Иными словами, возникший конфликт посол назвал «кухонной перебранкой», а своих коллег из белорусского МИДа обвинил в глупости, хамстве и отсутствии большого ума. Что ж, серьезная заявка на успех.

Далее Бабич решил сделать комплимент оппонентам и показал, что вовсе не обиделся на их определение «бухгалтер и счетовод». Вышло еще более издевательски.

— Оценка белорусского МИД для нас высокая. Оценка подразумевает, что с бухгалтерией мы все же разобрались, — отметил он.

Ну а после вообще решил пощекотать нервы и представил свое видение роли посла: 

— Если это хороший посол, то он должен быть не только дипломатом, но и политиком, экономистом, аналитиком. История знает массу примеров, когда и военным. Если твоей стране надо, чтобы ты стал на какое-то время бухгалтером, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют…

Думается, после упоминания про посла-военного у многих сжалось внутри.

Впрочем, фраза эта была, похоже, адресована конкретному человеку. Тому самому, который упорно сохраняет молчание и, пожалуй, единственный, кто сегодня в стране не высказался по поводу возникшего конфликта (хотя обычно такого случая не упускает). 

Посылал ему сегодня Бабич и другие сигналы. В частности, он очень конкретно дал понять, что собирается действовать вполне решительно, а не ограничиваться пустыми заявлениями.

— Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому, кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент показалось, что посол — это Ванька-встанька: сходил на прием, сказал слова, отправил ноту, встретил кого-то, проводил…

Кто этот «кое-кто», чья фамилия была не названа, гадать не приходится.

Ну а вообще Бабич заявил, что рассорить Беларусь и Россию ни у кого не получится, что разговоры про крымский сценарий — провокация, и пообещал «находить не только компромиссные, но лучшие из возможных» решений в интересах обоих народов. 
Вот такая вот миролюбивая российская политика! А вы что подумали?


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так урегулировал или подогрел конфликт российский посол во время "крымской" пресс-конференции?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси внесли в черный список сайт об анархизме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика