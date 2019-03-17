"Бухгалтер", но не "Ванька-встанька". Какие новые сигналы послал Бабич Лукашенко

, пишет gazetaby.com Новые заявления Михаила Бабича любопытны не только по содержанию, но и по форме. Судя по всему, в белорусско-российской дипломатии можно открывать новую страницу — метафорическую. Никогда ранее дипломаты не стреляли друг в друга таким количеством образных единиц, соревнуясь в острословии и иносказательностиgazetaby.com





Именно поэтому из сегодняшних заявлений даже не сразу становится понятно, пытался ли сгладить конфликт российский посол или же, наоборот, набросал «ответок». Впрочем, похоже, что и то и другое одновременно.





В частности, посол предложил закончить возникший конфликт. Но как!





– Конечно, можно было глупостью ответить на глупость, хамством на хамство, ну и вы понимаете, что нам есть что по этому поводу сказать. Но разве это был бы признак большого ума или высокого уровня дипломатических способностей? Разве наши отношения в целом стоят того, чтобы мы сейчас вступали в кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте? – задался вопросом Михаил Бабич (цитируется по Sputnik).





Иными словами, возникший конфликт посол назвал «кухонной перебранкой», а своих коллег из белорусского МИДа обвинил в глупости, хамстве и отсутствии большого ума. Что ж, серьезная заявка на успех.





Далее Бабич решил сделать комплимент оппонентам и показал, что вовсе не обиделся на их определение «бухгалтер и счетовод». Вышло еще более издевательски.





— Оценка белорусского МИД для нас высокая. Оценка подразумевает, что с бухгалтерией мы все же разобрались, — отметил он.





Ну а после вообще решил пощекотать нервы и представил свое видение роли посла:





— Если это хороший посол, то он должен быть не только дипломатом, но и политиком, экономистом, аналитиком. История знает массу примеров, когда и военным. Если твоей стране надо, чтобы ты стал на какое-то время бухгалтером, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют…





Думается, после упоминания про посла-военного у многих сжалось внутри.





Впрочем, фраза эта была, похоже, адресована конкретному человеку. Тому самому, который упорно сохраняет молчание и, пожалуй, единственный, кто сегодня в стране не высказался по поводу возникшего конфликта (хотя обычно такого случая не упускает).





Посылал ему сегодня Бабич и другие сигналы. В частности, он очень конкретно дал понять, что собирается действовать вполне решительно, а не ограничиваться пустыми заявлениями.





— Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому, кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент показалось, что посол — это Ванька-встанька: сходил на прием, сказал слова, отправил ноту, встретил кого-то, проводил…





Кто этот «кое-кто», чья фамилия была не названа, гадать не приходится.





Ну а вообще Бабич заявил, что рассорить Беларусь и Россию ни у кого не получится, что разговоры про крымский сценарий — провокация, и пообещал «находить не только компромиссные, но лучшие из возможных» решений в интересах обоих народов.

Вот такая вот миролюбивая российская политика! А вы что подумали?



