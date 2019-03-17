В Беларуси внесли в черный список сайт об анархизме

В Мининформе говорят, что доступ к интернет-ресурсу ограничен на основании решения суда Центрального района Минска согласно ст. 38 и 51−1 Закона «О СМИ».





Причина — распространение экстремистских материалов. Название ресурса уже внесено в официальный черный список (можно просмотреть), но теперь размещать его в открытом доступе, по сути, нельзя.





Отметим, что репост материалов или ссылка на сайт может расцениваться как распространение «запрещенки», что влечет административную ответственность.





Из документа следует, что суд признал сайт экстремистским 12 февраля. Кому именно он принадлежит — доподлинно неизвестно. Там размещается не только аналитика по теме, но также теория анархизма и даже «практика» вроде руководств по участию в массовых акциях или даже инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.









Ранее, с декабря, в черный список внесли также странички и сайты с информацией об анархизме, оскорбительные аббревиатуры в адрес силовиков, видео о национализме. А позже еще восемь песен, по своему содержанию в основном националистических.



