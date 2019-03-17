ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси внесли в черный список сайт об анархизме

18.03.2019 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Министерство информации ограничило доступ к интернет-ресурсу об анархизме. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Мининформе говорят, что доступ к интернет-ресурсу ограничен на основании решения суда Центрального района Минска согласно ст. 38 и 51−1 Закона «О СМИ».

Причина — распространение экстремистских материалов. Название ресурса уже внесено в официальный черный список (можно просмотреть), но теперь размещать его в открытом доступе, по сути, нельзя.

Отметим, что репост материалов или ссылка на сайт может расцениваться как распространение «запрещенки», что влечет административную ответственность.

Из документа следует, что суд признал сайт экстремистским 12 февраля. Кому именно он принадлежит — доподлинно неизвестно. Там размещается не только аналитика по теме, но также теория анархизма и даже «практика» вроде руководств по участию в массовых акциях или даже инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.


Ранее, с декабря, в черный список внесли также странички и сайты с информацией об анархизме, оскорбительные аббревиатуры в адрес силовиков, видео о национализме. А позже еще восемь песен, по своему содержанию в основном националистических.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации ограничило доступ к интернет-ресурсу об анархизме. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккей. "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика