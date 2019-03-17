|
Хоккей. "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом
ХК "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом. Также у "Гомеля" есть долги перед хоккеистами по заработной плате.
На этом проблемы команды не исчерпываются. Еще 23 ноября на "Гомель" был наложен спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 базовых величин, однако до сих пор оплата на счет ФХРБ не поступила.
Ранее стало известно, что у "Гомеля" были задолженности по оплате взносов за участие в чемпионате Беларуси. ФХБ продлила срок погашения до 31 марта, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ХК "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом. Также у "Гомеля" есть долги перед хоккеистами по заработной плате.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)