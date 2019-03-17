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Хоккей. "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом

18.03.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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ХК "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом. Также у "Гомеля" есть долги перед хоккеистами по заработной плате.

На этом проблемы команды не исчерпываются. Еще 23 ноября на "Гомель" был наложен спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 базовых величин, однако до сих пор оплата на счет ФХРБ не поступила. 

Ранее стало известно, что у "Гомеля" были задолженности по оплате взносов за участие в чемпионате Беларуси. ФХБ продлила срок погашения до 31 марта, отмечает belarushockey.com.


 
Теги: Гомель
 
 
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ХК "Гомель" не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом. Также у "Гомеля" есть долги перед хоккеистами по заработной плате.
 
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