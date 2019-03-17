На этом проблемы команды не исчерпываются. Еще 23 ноября на "Гомель" был наложен спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 базовых величин, однако до сих пор оплата на счет ФХРБ не поступила.





belarushockey.com . Ранее стало известно, что у "Гомеля" были задолженности по оплате взносов за участие в чемпионате Беларуси. ФХБ продлила срок погашения до 31 марта, отмечает



