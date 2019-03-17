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Министерство информации ограничило доступ еще к одному интернет-ресурсу

18.03.2019 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Министерство информации ограничило доступ еще к одному интернет-ресурсу
Фото из открытых источников

Как стало известно, 18 марта 2019 года Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу за распространение экстремистских материалов. При этом какой именно сайт был заблокирован не сообщается.

Министерство информации ограничило доступ еще к одному интернет-ресурсу Министерство информации заблокировало фейковые сайты белорусских банков

Отметим, что это не первый случай блокировки интернет-ресурсов в Беларуси в 2019 году. В начале января по этой же причине был ограничен доступ к шести сайтам, а в середине января – еще к 22 ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. В конце февраля по решению Мининформа также был заблокирован доступ к ряду фейковых сайтов белорусских банков.

Причины, по которым могут быть заблокированы интернет-ресурсы, в большинстве случаев связаны с нарушением законов о средствах массовой информации, о рекламе и других законодательных актов.

В частности, наиболее частые основания для ограничения доступа к интернет-ресурсам – размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций; размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; размещение недостоверной или ненадлежащей рекламы, в том числе рекламы лекарственных препаратов, не зарегистрированных в качестве лекарственных средств в Реестре лекарственных средств Республики Беларусь; распространение экстремистских материалов.

 
 
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Причина – распространение экстремистских материалов.
 
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