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БГУ завоевал десять наград Петербургской технической ярмарки

18.03.2019 20:25 — Разное | Интерфакс  
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Научные разработки ученых БГУ удостоены двух золотых, четырех серебряных медалей и четырех дипломов в конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года". Проекты-победители были выбраны в рамках Петербургской технической ярмарки, которая завершилась 14 марта в Санкт-Петербурге.

Золотая медаль присуждена проекту биологического факультета БГУ "Технология использования хитозана для увеличения сроков хранения молочнокислых продуктов". Инициатива направлена на создание безвредной биоупаковки, которая способствует долговременному хранению скоропортящихся продуктов. Следует отметить, что хитозан абсолютно инертен в организме человека, а в природе легко разлагается почвенными бактериями. Кроме того, покрытие гипоаллергенно и не требует предварительного удаления с поверхности продуктов.

В числе «золотого» призера также разработка "Унитехпрома" БГУ и "Белтехнохлеба" "Осуществление полного инновационного цикла создания композиций на основе натурального растительного сырья серии "Амфитра", препятствующих окислительной деструкции и обеспечивающих микробиологическую устойчивость при хранении хлебобулочных изделий". 

Серебряные медали завоевали три разработки НИИ прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ (НИИ ПФП им. А.Н. Севченко): "Георадарноакустический метод и аппаратурный комплекс для измерения прочностных характеристик покрытий автомобильных дорог", "Технология и автоматизированное оборудование для производства технических средств реабилитации" и "Установка для автоматизированного дозирования, смешивания и подачи высоковязких двухкомпонентных полиуретановых герметиков с дозирующим устройством со статическим смесителем". Серебряная медаль также у инновации "Унитехпром» БГУ "Разработка обогатительных фитокомплексов "Кредо", "Салюс", используемых в производстве линейки мясных продуктов с пониженным содержанием поваренной соли для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Дипломами отмечены две научно-технические разработки факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: "Дизайнерский программируемый экран «LED Squares Board" и "Программный пакет RNAexploreR для исследования событий альтернативного сплайсинга в молекулах РНК генов человека". Также этой награды удостоены проект "Бесконтактный экспресс-способ определения посевных качеств семян (энергии прорастания и всхожести) кукурузы" Института ядерных проблем БГУ и разработка НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Комплекс программных средств оценки рисков затоплений от рек в период весеннего половодья и паводков на основе ретроспективного анализа".

Всего БГУ на конкурсе представил 10 проектов, каждый из которых был высоко оценен экспертами. Также посетители смогли продегустировать продукты питания белорусских производителей с использованием разработанных "Унитехпромом" БГУ обогатительных фитокомплексов "Кредо" и "Салюс".

 
 
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Научные разработки ученых БГУ удостоены двух золотых, четырех серебряных медалей и четырех дипломов в конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая...
 
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