Время весны: в Минске дипломаты из СНГ устроили праздник в честь Навруза

В Минске отметили Навруз . Это праздник многих стран Западной и Центральной Азии, а также Кавказа. В столице Беларуси его организовали при участии дипломатических миссий стран СНГ.

«Мы с большим удовольствием решили совместно это сделать, чтобы не просто двусторонние отношения укрепить, а в глобальном плане. Очень приятно, что белорусы проявляют большой интерес к нашему празднику», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.



«Это начало весны – зелень, деревья цветут, у всех радостное настроение. Все в ожидании удачного нового года. Это очень родной и близкий, народный праздник», – отметил в свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.



Напомним, Навруз включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.