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Время весны: в Минске дипломаты из СНГ устроили праздник в честь Навруза
18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске отметили
«Мы с большим удовольствием решили совместно это сделать, чтобы не просто двусторонние отношения укрепить, а в глобальном плане. Очень приятно, что белорусы проявляют большой интерес к нашему празднику», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.
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Это праздник многих стран Западной и Центральной Азии, а также Кавказа.
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