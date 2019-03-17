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Время весны: в Минске дипломаты из СНГ устроили праздник в честь Навруза

18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске отметили Навруз. Это праздник многих стран Западной и Центральной Азии, а также Кавказа. В столице Беларуси его организовали при участии дипломатических миссий стран СНГ. 

«Мы с большим удовольствием решили совместно это сделать, чтобы не просто двусторонние отношения укрепить, а в глобальном плане. Очень приятно, что белорусы проявляют большой интерес к нашему празднику», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев. 

«Это начало весны – зелень, деревья цветут, у всех радостное настроение. Все в ожидании удачного нового года. Это очень родной и близкий, народный праздник», – отметил в свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.
 
Напомним, Навруз включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 



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Теги: Минск
 
 
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Это праздник многих стран Западной и Центральной Азии, а также Кавказа.
 
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