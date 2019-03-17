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Появились фейковые сообщения о массовом отравлении детей напитками

18.03.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Новополочанам стал приходить фейк в вайбере с информацией о том, что в инфекционном отделении городской больницы Новополоцка умер мальчик, сообщает «Вектор ТВ».

В сообщении говорится о том, что он выпил напиток «Тархун», после чего у него была интоксикация, 2 дня комы и что спасти его не удалось. Также в сообщении была указана информация, что сейчас в реанимации с пятницы под капельницей лежит девочка и ещё много других детей.

Оказалось, что информация фейковая.

— Факты, которые распространяют в соцсетях, не имеют никакого подтверждения. Кто-то провоцирует и создает нездоровую обстановку, — сказал телеканалу заместитель главного врача Новополоцкой центральной городской больницы Игорь Мужиченко.


 
 
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Новополочанам стал приходить фейк в вайбере с информацией о том, что в инфекционном отделении городской больницы Новополоцка умер мальчик, сообщает «Вектор ТВ».
 
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