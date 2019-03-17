Женщину затянуло в могилу родителей в США

пишет New York Post. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Жительница США пришла на кладбище навестить могилу родителей и провалилась в нее,New York Post. Инцидент произошел в Нью-Йорке.





переводит sputnik.by По словам 64-летней пострадавшей, она стояла у могилы родителей и в какой-то момент наклонилась поправить венок, но провалилась под плиту. Она пыталась отскочить, когда земля под ногами начала исчезать, схватилась за надгробие и оказалась в итоге под ним,sputnik.by





Позже выяснилось, что грунт был плохо укреплен, в итоге возникла воронка, которая и засосала женщину.





Она рассказала, что звала на помощь, но на ее крики никто не реагировал. В итоге американка самостоятельно выбралась из могилы. При этом она сильно ударилась и выбила себе зуб.





Эта история произошла еще в декабре 2016-го, однако известно о ней стало лишь сейчас, когда идет суд по этому делу.





Пострадавшая надеется получить пять миллионов долларов компенсации за то, что получила стресс и сильную эмоциональную травму.



