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«Налог на Google» принес белорусскому бюджету в 2018 году 15,8 млн рублей

18.03.2019 21:03 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Аллу Сундукову.

— По итогам 2018 года поступило 15 миллионов 774 тысяч рублей. К настоящему моменту на учете в ИМНС по Минску для уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме состоят 59 иностранных организаций — поставщиков таких услуг, — сообщила Алла Сундукова.

Представитель МНС напомнила, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие необходимость уплаты «налога на Google» были приняты в конце 2016 года, а начали действовать с 2018-го. «В этом году мы ничего принципиально не меняли, поскольку старались на начальном этапе работы включить в законодательстве все необходимые положения, чтобы у плательщиков не возникало вопросов при его применении», — уточнила она.



 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Аллу Сундукову.
 
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