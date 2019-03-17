«Налог на Google» принес белорусскому бюджету в 2018 году 15,8 млн рублей

— По итогам 2018 года поступило 15 миллионов 774 тысяч рублей. К настоящему моменту на учете в ИМНС по Минску для уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме состоят 59 иностранных организаций — поставщиков таких услуг, — сообщила Алла Сундукова.





Представитель МНС напомнила, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие необходимость уплаты «налога на Google» были приняты в конце 2016 года, а начали действовать с 2018-го. «В этом году мы ничего принципиально не меняли, поскольку старались на начальном этапе работы включить в законодательстве все необходимые положения, чтобы у плательщиков не возникало вопросов при его применении», — уточнила она.







