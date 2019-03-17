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Александр Коледа: «В потере клуба высшей лиги никто не заинтересован»

18.03.2019 20:53 — Разное | Партизан  
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Для брестского «Динамо» на этой неделе наступил день Х - время лицензирования. У «бело-синих все было в ажуре, кроме одного - «дела Савицкого».

Александр Коледа: «В потере клуба высшей лиги никто не заинтересован»
Фото Дмитрия Шиферштейна
Тянется эта тяжба (не столько с «Неманом», сколько с федерацией) аж с января прошлого года. По версии АБФФ, брестский клуб должен гродненскому 265 тысяч долларов. По мнению руководителя «Динамо» Александра Зайцева - «ноль рублей ноль копеек». Стороны принципиально стояли на своем. Дедлайн оплаты прошел с последним днем февраля, пишет vb.by. 

И пошли слухи: «Динамо» отправят в Д3, «Динамо» уйдет в чемпионат другой страны, Зайцев купит польскую «Вислу», кинув клуб на произвол судьбы. Клубок отчасти размотал сам босс клуба, записавший на неделе видеообращение к болельщикам. Если пересказать кратко - обещал все разрулить, заплатить по долгам и не лишать Брест большого футбола. Так в итоге и случилось: клубы заключили соглашение, «Динамо» получило лицензию, а за Савицкого заплатит «в рассрочку». И все это - в последний момент...


Председатель правления ОО «Динамо-Брест» Александр КОЛЕДА бывал в схожей ситуации, когда за «бело-синими» водились долги и вопрос лицензирования решали «в последнюю ночь». Сегодня Александр Михайлович смотрит на ситуацию со стороны, но по-прежнему активно интересуется делами клуба, пусть тот уже и не выступает от имени общественного объединения. Посему наш краткий диалог перед важным четвергом был вполне уместен...

Александр Михайлович, отлегло от сердца после видеообращения вашего тезки?

- Не скрою: несмотря на всю сложность этого «дела Савицкого», несмотря на некоторые тревожные моменты, я был уверен, что ситуация разрулится, все заинтересованные стороны придут к компромиссу. В том, чтобы потерять команду высшей лиги, тем более такую медийную, как «Динамо», не заинтересован никто - ни федерация, ни болельщики. Лично я считаю требования федерации по оплате перехода Павла не вполне законными, но в сложившейся ситуации легче уступить, а уже на поле доказать, кто же на самом деле прав.

Вокруг этого дела было много слухов, один из них касался как раз Александра Зайцева. Мол, бросит «Динамо» и уедет в Польшу, а клуб со всеми долгами снова упадет на плечи города и, видимо, под начало ОО «Динамо-Брест». Такой сценарий вы рассматривали?

- По роду занятий я должен любые варианты просчитывать. Но нет, плана «Б» у нас не было. Мысли лезли всякие. Но, повторюсь, я был уверен в том, что решение найдется.

Александр Николаевич [Зайцев] настолько сросся с командой, что бросить ее в тот момент, когда вложено много сил и средств, когда есть шанс бороться за чемпионство, он не смог бы. Хотя по-человечески его можно понять: он считает, что позиция «Динамо» по Савицкому верна. И эмоционально ему трудно смириться с происходящим.

Тогда давайте о межсезонье поговорим, о ключевых моментах. Личка как главный тренер?

- Если хочешь добиться результата, тренеру надо доверять. Ему надо дать время поработать. Минимально - год, хотя я считаю, что и этого мало. Но хотя бы можно понять, в каком направлении движется команда. Не надо шарахаться в сторону при первой же неудаче. Назначение Лички - правильное. Человек провел с командой весь прошлый сезон, пусть где-то - на вторых ролях. Игроки его правильно воспринимают, готовы за него играть. Марцел - грамотный тренер, что доказал в прошлом году. Да, несколько важных матчей проиграл, но ведь не он тогда полностью готовил команду, которая была «в зоне турбулентности». Сейчас просто надо дать поработать и показать результат.



Возвращение Милевского?

- Я очень трепетно отношусь к Артему как игроку. Совершенно неважно, что там было в прошлом, его проблемы с дисциплиной остались там. И я очень сожалел, когда он летом ушел. Что касается возвращения... Честно говоря, не был уверен, что его надо возвращать. В первую очередь из-за его отношения к произошедшему. Ведь игрок в такой ситуации вполне мог стать этаким «премьером»: смотрите, мол, я всем все доказал, я тут главный. Но сейчас про Артема так не скажешь. Его наличие в команде - стержневой фактор. Когда разговариваю с людьми, которые все время проводят с командой, они говорят, что там нет более мотивированного игрока, чем Милевский. Он хочет выиграть золото. Добавить к этому его авторитет и игровые качества - это незаменимый игрок. Он может по-хорошему завести команду, быть первым помощником тренера на поле. А что касается слухов о его похождениях... Слухов много. Ни я, ни другие люди в нашем футбольном сообществе еще не замечали за Артемом ситуаций, где он бы повел себя непрофессионально, нарушил дисциплину или еще что.


Подписание Лаптева?

- Тоже сначала насторожило. Лаптев - классный футболист, бомбардир, но были вопросы, как он впишется в модель игры «Динамо». Не хотелось бы, чтобы она свелась к забросам в штрафную, где Лаптев или забьет сам, или сделает скидку. Но по тем матчам, которые команда сыграла в межсезонье, видно, что опасения напрасны. Лаптев преобразился, здорово играет на команду, играет в пас. Иметь такого форварда - огромный плюс для нас. Особенно в матчах с командами, играющими от обороны, ставящими «автобус», который очень сложно продавить. И наличие силового форварда будет кстати.



За линию обороны и вратарскую позицию не страшно?

- Плохо, что Саша Гутор в силу травм и болезней не в лучшей форме подходит к сезону. Сыграл по сути лишь один полноценный матч. Павлюченко - очень талантливый голкипер. Но в прошлом году его, такое чувство, психологически подкосила одна ошибка. Ему нужно больше игровой практики - и Павлюченко вырастет в классного вратаря. Может, даже лучше Щербицкого из БАТЭ. В принципе, вратарская позиция у нас закрыта

Что касается защиты, то по именам она хороша. Не хватает, возможно, глубины скамейки и какого-то взаимопонимания. Провалы в товарищеских матчах случались. Но для этого такие матчи и нужны.

А по самим межсезонным сборам. Конечно, хочется (и надо) готовиться в теплых странах, на нормальных полях - деньги позволяют. Но ОАЭ - Беларусь - Турция - Беларусь - Испания - не перебор ли с точки зрения акклиматизации, перелетов? Да и играть весной не на траве под жарким солнцем, а зачастую на дубовой синтетике...

- Определенный резон в вопросе есть. Но сейчас важно заложить фундамент, поэтому играть надо на хороших полях. Пусть не в тепличных условиях, но в хороших. Возвращение на синтетику, на наши поля-«огороды», конечно, имеет свои нюансы. Сезон покажет, правильная ли это стратегия.

Если бы прямо сейчас сказали, что «Динамо» возьмет серебро чемпионата - как бы вы это трактовали? Успех или «первые из проигравших»?

- Будем реалистами: Брест не избалован трофеями. За все годы у нас одна бронза. Поэтому второе место по итогам сезона считать неудачей - это, знаете ли, в некотором смысле перебор. Лично я буду доволен, если команда до последнего тура, до последних минут будет претендовать на золото. Даже если не станем чемпионами при таком раскладе - рука не поднимется бросить камень в огород игроков. Но бороться до последнего должны обязательно. 



 
Теги: Брест
 
 
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Для брестского «Динамо» на этой неделе наступил день Х - время лицензирования. У «бело-синих все было в ажуре, кроме одного - «дела Савицкого».
 
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