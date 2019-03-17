Депутат Госдумы предложил обсудить вопрос повышения призывного возраста россиян

пиш ет riafan.ru Такую позицию он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ет riafan.ru





«В последнее время слишком много предложений о том, чтобы повысить возраст относительно приобретения оружия, алкоголя и так далее. Если мы считаем, что наша молодежь в 18 лет еще незрелая, то зачем в 18 лет даем ей дееспособность?» — заявил парламентарий.





По словам Емельянова, данный вопрос должен быть рассмотрен комплексно по всем направлениям.



