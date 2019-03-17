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Депутат Госдумы предложил обсудить вопрос повышения призывного возраста россиян

18.03.2019 20:49 — Разное | Партизан  
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Депутат Государственной думы Михаил Емельянов предложил вернуться к обсуждению возможности повышения возраста совершеннолетия россиян и в случае принятия соответствующего решения — скорректировать возраст призыва в армию.

 Такую позицию он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостейпишет riafan.ru

«В последнее время слишком много предложений о том, чтобы повысить возраст относительно приобретения оружия, алкоголя и так далее. Если мы считаем, что наша молодежь в 18 лет еще незрелая, то зачем в 18 лет даем ей дееспособность?» — заявил парламентарий.

По словам Емельянова, данный вопрос должен быть рассмотрен комплексно по всем направлениям.


 
Теги: Новости
 
 
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Депутат Государственной думы Михаил Емельянов предложил вернуться к обсуждению возможности повышения возраста совершеннолетия россиян и в случае принятия...
 
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