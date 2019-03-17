

"Ангелом хранимый". В Солигорске прошёл благотворительный вечер в помощь онкобольным детям. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

Социальные благотворительные мероприятия — не редкость в Солигорске. 12 марта 2019 года в ГУО «Солигорская детская школа искусств» состоялся благотворительный концерт «Ангелом хранимый».

Он посвящен самой уязвимой категории населения — детям, страдающим онкологическими заболеваниями… Еще и еще раз такие мероприятия призваны обратить внимание на эту проблему — рядом живут люди, больные раком, и особенно прискорбно, когда это дети.

















Со словами приветствия в начале мероприятия к зрителям обратился клирик Собора Рождества Христова, иерей Дмитрий Новиков. Он напомнил присутствующим, что для православных верующих сейчас время особое, в Великий пост очень важно менять себя в лучшую сторону, думать о любви и помощи другим людям.









В благотворительном концерте приняли участие солисты и творческие коллективы Солигорской детской школы искусств. Звучали звуки вальса и фортепианная музыка, исполнялись народные танцы, свои неповторимые тоны вносили в общее действо струнный ансамбль и ансамбль саксофонистов. Хор старших классов вызвал особенные эмоции у зрителя. А в финале прозвучала песня «Жить», которая не оставила равнодушным ни одного из присутствующих, у многих на глазах были слезы.









Именно так, со слезами на глазах, обратилась ко всем, кто пришел на концерт, председатель общественного объединения «Белорусское республиканское общество «Дети в беде» Инна Курс. Она еще раз напомнила каждому, как значима любая, даже маленькая помощь, детям, так нуждающимся в ней. Инна Курс знает о такой беде, как онкология, не понаслышке. Сама пережила свою личную жизненную трагедию с дочуркой Аленкой.

























Добрыми словами завершил благотворительный вечер директор детской школы искусств Олег Щербов. Он напомнил, что у каждого есть свой ангел, и он не устает охранять он невзгод и бед. А все средства, собранные в ходе мероприятия, будут переданы семьям, в которых проживают онкобольные дети.



«Делай добро и бросай его в воду» — эти слова стали лейтмотивом благотворительного вечера. И ведь правда, сделать что-то доброе очень просто. Помогая ближнему, ты непременно поможешь себе, ведь добро обязательно вернется сторицей.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Марк Новицкий.