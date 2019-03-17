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За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены

18.03.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб, шестеро спасены.

За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены

За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены

В Борисове возгорание произошло в административно-бытовом здании. Сотрудникам МЧС пришлось спасать двух человек через окно по лестнице. После в бессознательном состоянии были найдены еще двое мужчин. Один погиб, второй находится в больнице.

А вот в Заславле сохранить жизнь семьи помог автономный пожарный извещатель. Хозяин услышал его звук, увидел возгорание и вместе с женой и дочерью покинул квартиру.

В обоих случаях повреждено имущество. Причины пожаров выясняются.

За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены

За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены
 
 
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб, шестеро спасены.
 
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