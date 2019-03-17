Запрет на лов щуки действует в Минской области: что грозит нарушителям

Новости Беларуси. Правила рыбалки. Запрет на лов щуки действует в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Защитные меры связаны с началом нереста. У этой рыбы он обычно приходит раньше, чем у остальных.

Напомним, за каждую незаконно словленную особь предусмотрен штраф – почти 300 рублей плюс конфискация орудия улова.

При случайной добычи рыбы любитель обязан отпустить щуку в воду. Запрет действует до 15 апреля.



