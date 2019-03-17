ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

18.03.2019 21:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Дороже мяса. Цены на свежие огурцы побили все рекорды. По данным Белстата, в феврале овощ подорожал больше чем на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого еще не было.

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

Собственные зеленые огурцы зимой – для белорусов не новость. Понятно и то, что цена на него в этот период на порядок выше. Но откуда эти 30 %? Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко провела овощное расследование.

Огурцами зимой белорусов давно не удивишь, зато цены в этот зимний период стали открытием. Зеленый овощ оказался еще тем фруктом – дороже бананов, апельсинов и даже мяса. Рекорды обновлялись еженедельно.

Подробнее – в видеоинформации.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дороже мяса. Цены на свежие огурцы побили все рекорды. По данным Белстата, в феврале овощ подорожал больше чем на треть, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Время весны: в Минске дипломаты из СНГ устроили праздник в честь Навруза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика