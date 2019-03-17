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В декабре над Беринговым морем взорвался огромный метеорит - НАСА

18.03.2019 20:52 — Разное | Интерфакс  
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Взрыв метеорита в атмосфере Земли был зафиксирован 18 декабря прошлого года, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на НАСА.

По его данным, взрыв произошел над Беринговым морем неподалеку от Камчатки.

В НАСА отмечают, что речь идет о втором настолько мощном взрыве после того, как шесть лет назад метеорит упал в районе Челябинска.

Согласно имеющимся данным, метеорит диаметром в несколько метров вошел в атмосферу Земли на скорости 32 км/сек и взорвался на высоте 23,6 км над поверхностью. При этом высвободилась энергия, равная 173 килотоннам.

"Это составило 40% от энергии челябинского метеорита", - сообщила Би-би-си представитель НАСА Келли Фаст.

Другой представитель НАСА Линдси Джонсон отметил, что подобные метеориты достигают Земли лишь два-три раза каждые сто лет.

 
 
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Взрыв метеорита в атмосфере Земли был зафиксирован 18 декабря прошлого года, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на НАСА. По...
 
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