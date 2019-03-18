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«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Новости Беларуси. Выбор потребителя. Высокое качество, удобная упаковка и привлекательная цена. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Станьково, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лауреатами соревнования стали 22 предприятия Минской области. В лидерах – Слуцкий, Несвижский и Борисовский районы, а также Жодино. Удивить жюри посчастливилось трем производителям центрального региона: за разработку эксклюзивной продукции им присвоен статус «Новинка года».
Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Оценили качество продукции не только профессиональное жюри, но и покупатели. Более 23 тысяч потребителей проголосовали за своих фаворитов на интернет-платформе. Лучшими признаны предприятия по производству молока, мяса, промышленных товаров.
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
Фото. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области
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Новости Беларуси. Выбор потребителя. Высокое качество, удобная упаковка и привлекательная цена. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в...
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