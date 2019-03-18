Массовый мор рыбы произошёл на озере Дикое в Несвижском районе

Новости Беларуси. Массовый мор рыбы зафиксирован на озере Дикое в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Виновного уже ищет природоохранная инспекция.









Возможно, что его и нет. Ведь практически ежегодно в водоемах области из-за недостатка кислорода гибнут водные обитатели. Единственный способ их спасти – делать лунки.

Сейчас в районах природоохранники проводят мониторинг водоемов на выявление случаев гибели рыбы. И просят сообщать обо всех таких случаях.





Александр Добрицкий, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Инспекцией и местными органами власти были предприняты меры для предотвращения данного заморного явления. Уровень кислорода был 6,8. Это тоже в пределах допустимой нормы. В настоящее время следственными органами проводятся следственные мероприятия.

Специалисты отмечают, что происшествие не сильно изменит популяцию рыбы в озере. Тем более что для жизни водных обитателей сделано достаточно лунок.



